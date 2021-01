Brutal frase de una nena que dijo antes de morir: “No me curen, no quiero volver con mis padres que..."

Yatziri, una niña de 7 años, murió tras ser víctima de abusos sexuales y agresiones por parte de su familia. Estuvo internada durante cuatro meses en un hospital con cuidados intensivos.

Su fallecimiento generó una gran conmoción en México. Meses atrás, cuando registró su último ingreso hospitalario, le pidió a los médicos que la dejaran morir: “No me curen, no quiero volver con mis padres para que me sigan pegando”.

La noticia fue confirmada por el gobierno de Puebla a través de su cuenta de Twitter. Ellos habían asumido la defensa de la niña, desde el conocimiento del caso en octubre de 2020.

Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes. pic.twitter.com/jlKSbsRUoi — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) December 29, 2020

“Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes”, expresaron.

Por otra parte, los padres biológicos junto a la madrastra fueron detenidos. Quien aún se mantiene prófugo es un tío, quien abusaba sexualmente de Yatziri.

La pequeña ya había sido internada en ocasiones previas, donde registró quemaduras, la pérdida de un pulmón y hemorragias internas debido a los brutales golpes.

En su familia existió otra muerte en condiciones sospechosas: Mitzi Aidé, la hermana menor de Yatziri, quien falleció en junio de 2020 con tres años.

