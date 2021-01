Mirá estas grandes celebridades que hoy en día llevan una vida normal

Si bien es difícil imaginar una vida infeliz como celebridad, sucede. A veces, el ritmo, la presión, los medios y los viajes llegan a ser demasiado. Quieren tomarse un descanso para perseguir algo más que aman. A veces, las personas ni siquiera se dan cuenta de que alguna vez comenzaron en Hollywood una vez que se volvieron tan bien adaptadas a la “vida normal”. Entonces, ¿quiénes son las celebridades que dejaron la fama atrás por una vida más discreta? ¡Seguí leyendo para descubrirlo!

Kirk Cameron – Religión

Kirk Cameron es mejor recordado por su papel en Growing Pains, traducida al idioma español como ¡Ay! cómo duele crecer o Los problemas crecen, A pesar de obtener dos nominaciones al Globo de Oro, decidió dejar de actuar y comprometerse más con su fe. Es muy activo con su Iglesia, presenta un programa de televisión evangélico y ocasionalmente hace apariciones.

Josh Saviano – Abogado

Josh Saviano dejó Hollywood para siempre. Se hizo conocido por su papel en The Wonder Years (Los años maravillosos). Después del espectáculo, fue a Yale y obtuvo una licenciatura en ciencias políticas. Luego decidió obtener una licenciatura en derecho y se graduó de Cardozo. Trabajó como abogado durante muchos años en Morrison Cohen LLP y actualmente trabaja en sus propios proyectos relacionados con la ley.

Dejar Hollywood en el apogeo de su carrera es casi inaudito. Pero esto es exactamente lo que hizo Greta Garbo. Actriz nominada en tres ocasiones al Oscar comenzó su carrera en películas mudas antes de debutar como oradora en Anna Christie en 1930. Después de un período como “veneno de taquilla”, decidió retirarse a los 35 años. Garbo disfrutó de una vida de ocio durante su prematura jubilación. También comenzó una enorme colección de arte que valía millones para cuando falleció.

Peter Ostrum – Veterinario

Peter Ostrum es mejor conocido como Charlie en Willy Wonka y la Fábrica de Chocolates. Decidió que actuar no era su pasión y se dio cuenta de que quería hacer algo para ayudar a los animales. Obtuvo un título de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell. Actualmente es veterinario en ejercicio y principalmente trata a caballos.

Danny Lloyd interpretó a Danny Torrance en “The Shining” (El Resplandor). Se retiró de la actuación en 1982. Actualmente es profesor de biología en Kentucky.

Stanley Kirk Burrell, también conocido como MC Hammer, tuvo una carrera musical increíble. Luego de acumular 13 millones de dólares de deuda, decidió cambiar de carrera. Actualmente oficia bodas, enseña y desarrolla aplicaciones para Apple.

Jeff Cohen – Abogado / Escritor

Jeff Cohen es bien conocido por su personaje regordete en The Goonies (Los Goonies). Trabajó duro para cambiar su imagen después de la película. Empezó a jugar al fútbol y perdió mucho peso. Fue a Berkeley para la universidad y luego a UCLA para la escuela de leyes. Todavía ejerce la abogacía hasta el día de hoy.

Gary Coleman, guardia de seguridad

Durante los años 70 y 80, Gary Coleman fue un nombre familiar después de su papel en el exitoso programa de televisión Different Strokes (Blanco y Negro). Era un actor joven adorable que se ganó a Estados Unidos con su humor. Pero parece que su carrera duró poco. Aunque fue visto como una de las estrellas más prometedoras de la época, Coleman luego luchó financieramente. Lamentablemente falleció en 2010 mientras trabajaba como guardia de seguridad.

Jonathan Taylor Thomas – Graduado de Harvard

Jonathan Taylor Thomas era un adolescente súper lindo. Decidió dejar la actuación para seguir su educación. Estudió en Harvard, Columbia y la Universidad de St. Andrew en Escocia.

Carrie Henn era la adorable niña en Alien protagonizada junto a Sigourney Weaver. En realidad, ese era su único papel. ¡Decidió dedicarse a la enseñanza y todavía sigue en la profesión!

Doris Day fue la diva de la ciudad durante los años 60 y 70, convirtiéndose en una de las estrellas más grandes de esa época. Una verdadera leyenda de Hollywood, su nombre nunca podría olvidarse. Sin embargo, esta estrella se sacó del centro de atención luego de enfrentar sus propios problemas personales. ¡Cambió su enfoque a su vida familiar y también ayudó a recuperar animales heridos!

Lark Voorhies fue Lisa Turtle en Saved by The Bell de 1989 (Salvados por la campana). Ha tomado algunos otros papeles pequeños de actuación durante su carrera. Dejó la actuación para dedicarse a la escritura. ¡Tiene 3 libros publicados hasta la fecha!

Berret Oliver comenzó como actor infantil en The Never Ending Story de 1984 (La historia sin fin) y se robó temporalmente nuestros corazones. Su carrera terminó cuando se convirtió en adulto y decidió que actuar no era para él después de su último papel en 1989. Decidió estar del otro lado de la cámara. Ahora trabaja en impresión y fotografía, y ha demostrado ser exitoso en este campo. Su trabajo se ha exhibido en museos y exposiciones en galerías.

Este actor canadiense es más conocido por sus papeles principales en películas de Hollywood como "Cazafantasmas", "Little Shop of Horrors" y "Querida, encogí a los niños". Después de perder a su esposa en 1991, Rick decidió dejar su carrera como actor durante 6 años para concentrarse en sus hijos. El viaje que acompañaba a la filmación era demasiado para manejar cuando era padre soltero. Sin embargo, ha regresado a la actuación de voz en la última década.

Brittany Ashton Holmes interpretó a Darla en Little Rascals de 1994 (Pequeños traviesos). Su carrera como actriz duró poco y decidió que no quería ser el centro de atención cuando creciera. Actualmente está cursando una licenciatura en ciencias políticas y es barista.

Con tan solo siete años, Shirley Temple recibió un Oscar especial para menores por su contribución al cine en el año de 1935. A los 22 años, Temple había perdido por completo el interés en la actuación. Volvió a ser el centro de atención en los años 60 pero como política y diplomática, además de embajadora de Estados Unidos en Checoslovaquia en 1989.

El joven rompecorazones de Melrose Place durante siete años durante los años 90, Shue se convirtió en una de las mamás blogueras más famosas del mundo. El ex actor intercambió guiones por contenido y cofundó CaféMom junto con su mejor amigo de la infancia, Michael Sanchez. CaféMom es un sitio de redes sociales que se centra en los intereses de las mujeres, es un sitio para obtener ayuda, consejos y recomendaciones.

Amanda Bynes era una estrella infantil que continuó teniendo una carrera como actriz cuando era adulta. Decidió dejar el centro de atención para dedicarse al diseño de moda.

Angus T. Jones se hizo famoso por su papel en Two and a Half Men. Después de dejar el programa enfrentó cierta controversia en su vida personal y en los medios. Se convirtió en adventista del séptimo día y trabaja para una empresa multimedia fundada por P. Diddy.

Jack Gleeson era el no tan adorable Rey Joffrey en Game of Thrones. Decidió tomarse un descanso de la actuación porque no lo disfrutaba tanto como solía hacerlo. Actualmente es un estudiante de tiempo completo y está decidiendo qué hacer con su carrera.

Mara Wilson era una actriz increíble cuando era niña. Dio actuaciones muy memorables en películas como Matilda, Mrs. Doubtfire (Papá por siempre), Miracle on 34th Street (Milagro en la calle 34). Decidió dedicarse a la escritura y la filantropía en lugar de seguir actuando. Escribió un libro sobre sus experiencias actuando cuando era niña que se publicó en 2016. Wilson trabaja actualmente para una organización sin fines de lucro de Nueva York llamada Publicolor.

Todos recuerdan a Danica McKellar como la hermosa Winnie Cooper en The Wonder Years. Ella es una mujer muy talentosa. Siempre fue talentosa en la escuela y de hecho se graduó summa cum laude de UCLA con un título en matemáticas. Ha publicado muchos libros de matemáticas, incluido “Math Doesn’t Suck”. Llevó las matemáticas a la pantalla chica con su programa llamado Math Bites.

Frankie Muniz fue una gran estrella en los 90. Es mejor conocido por su papel estelar en Malcolm in the Middle. Estuvo nominado a 2 Globos de Oro y un Emmy. Además de actuar, es un piloto de carreras con mucho talento. Todavía hoy persigue la conducción de autos de carrera.

Andrea Barber es mejor recordada por interpretar a Kimmy Gibbler en Full House (Casa llena). Recientemente regresó como su personaje original en el reinicio de Netflix. Aparte de actuar, después de Full House asistió a Whittier College en California, donde obtuvo una licenciatura en inglés. Luego estudió en la Universidad de York. Regresó a los Estados Unidos para dirigir el programa de estudios internacionales de Whittier.