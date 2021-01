¡Yo no la compro!: le sacaron la foto para venderla y apareció un espeluznante fantasma

Una familia de Australia decidió vender el inmueble donde había fallecido uno de sus integrantes. Pero cuando la agente inmobiliaria fotografió diferentes partes de la vivienda, se sorprendió ya que logró captar una imagen fantasmagórica que parecía estar detrás de una de las ventanas.

Y lo que más sorprendió en las redes, ya que la imagen se hizo viral, es que en dicha imagen parece que "el abuelo" de la familia estaba lavando platos en la pileta de la cocina. Fue así como la empleada le envió las imágenes a la madre de Tyler, al tiempo que se asustaba. La familia quedó en shock.

En la imagen se ve una casa en venta y que luce un letrero de color amarillo perteneciente a la inmobiliaria, colocado en el jardín de la vereda, y con el cartelito de "Sold" (Vendido).

Pero si se amplía la fotografía puedes observar una figura delgada y etérea en la ventana de la cocina, que tiene la persiana abierta.

"Cuando falleció mi papá, tuvimos que vender su casa en Port Victoria, el agente inmobiliario tomó estas fotos y se las envió a mi mamá de inmediato", explicó Tyler Thornton a un noticiero de la televisión australiana. "No había nadie más en la propiedad en ese instante. La mujer (que actúa como agente inmobiliaria) me envió las fotos mientras le hablaba por teléfono y le dije ´¿quién está en la ventana?´ Ella se asustó y me colgó."

Tyler sorprendido por lo que mostraba la foto, decidió publicarla en la página de Facebook " Australian Paranormal".

(Fuente: Crónica)