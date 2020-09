Repasando fotos, descubrió una imagen aterradora: ¡mirá!

La pandemia del coronavirus cambió al mundo, y durante este período del aislamiento social preventivo y obligatorio muchas personas fueron testigos de impactantes hechos paranormales. Ya sea mediante videos o fotos, la gente aún no logra asimilar las tremendas experiencias. De esta manera, un insólito episodio fue registrado por una familia inglesa, que en abril pasado se tomó una foto, durante una tarde de diversión, y al revisarla hace pocos días como parte de una actividad para "matar" el aburrimiento que genera el estar todo el día en casa, y luego de más de 170 jornadas de cuarentena, descubrieron que en esa imagen se veía una diabólica criatura que los "espiaba".

De terror

Los escalofriantes hechos tuvieron lugar en Inglaterra, cuando una mujer llamada Alice Martin se encontraba revisando viejas fotos familiares y en una de esas imágenes observó una extraña "presencia" junto a su clan. Tras hacerse público el caso, Alice aseguró a la prensa británica que "la foto fue tomada el 27 de abril de este año, como parte del entretenimiento para no aburrirnos en la cuarentena". En la citada fotografía, Martin posa junto a su pequeño hijo, Louie, y su esposo, Tom Brown. En ella, si uno observa en el fondo y en la parte inferior derecha de la imagen, se puede divisar "una aterradora sombra".

Según la mujer, "es la figura de una nena de pelo negro y largo, que está parada al lado la puerta". "Ella tiene algo en la mano y nos observa desde la habitación de Louie", comentó aún con algo de temor la joven madre de 23 años.

Detrás del matrimonio y el pequeño, a la derecha de la imagen se ve una silueta sombreada de una pequeña entidad.

Escalofriantes detalles

Luego de conversar por horas con su marido sobre la terrorífica situación, Alice decidió compartir el hallazgo. Fue así como acudió a su hermana para ver si ella también veía al aterrador espectro. De esta manera, la muchacha, unos años menor que Alice, investigó la foto y más tarde retocó el brillo de la imagen. Fue en ese momento cuando logró poder divisar aun mejor la enigmática presencia.

Con la novedad confirmada, la familia no podía salir de su asombro. "Se lo envié a mi hermana preguntándole qué veía y ella cambió un poco el brillo de la imagen. Fue entonces cuando pude ver un ojo, y luego ver el rostro más detallado. Cuanto mi hermana más cambiaba el filtro, era cuando realmente podías ver cómo era la cara de esa nena", reveló Martin.

¡Cuánto nervio!

Luego Alice agregó que "toda esta situación me hace sentir muy nerviosa; aunque la gente diga que la aparición es buena y que no quiere dañarnos, me pone mal, verdaderamente me aterra". De esta manera indicó cómo hizo para seguir adelante aun con miedo: "Traté de decirme a mí misma que era sólo una sombra o algo que colgaba de la puerta, pero, cuanto más la miro, más aterrorizada estoy". Y luego aclaró que nada de todo eso podía ser, porque en la puerta no había "absolutamente nada", situación que la pone "más nerviosa", subrayó.

Por último, y ante la consulta de los periodistas "piratas", confesó compungida: "Mi hijo siempre tenía miedo, todo el día, y a la noche no lograba dormir tranquilo, por lo que se pasaba a nuestra habitación". Desde entonces, jura que no volvió a tomarse fotos y que se deshizo "por las dudas" de la terrorífica imagen en la que aparece la menor.

La fotografía donde se ve la extraña presencia, fue tomada durante la cuarentena por la pandemia.

Fuente: The Mirror