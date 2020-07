En el Día mundial del Emoji : "Dime qué emojis usas más y te diré quién eres"

View this post on Instagram

NEW: ud83dudcc5 Calendar Emoji on Twitter (Twemoji) has been updated to show July 17 - @worldemojiday! ud83eudd73u2800 u2800 Want to learn about the history of World Emoji Day and see whatu0026#39;s happening during World Emoji Day 2020? Check out the Emojipedia blog (u201cLatest Newsu201d ud83dudcf0 via the link on our bio ud83dudd17u261dufe0f) for more.