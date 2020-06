¡Espantoso! Un pastor brasilero rezó por un nuevo Holocausto

El controvertido pastor brasileño Tupirani da Hora Lores rezó ante sus fieles por un segundo Holocausto contra los judíos, durante una ceremonia religiosa en Río de Janeiro.

"Dios. Tienes que repetir lo que hiciste en la Segunda Guerra Mundial. Es lo que pedimos en nuestras plegarias: ¡Justicia, justicia, justicia!", oró el religioso, líder de la Iglesia Geração Jesus Cristo, ante la congregación, que repetía su rezo.

En su oración añadió la justificación de su plegaria: "Masacra a los judíos, Dios. Golpéales con tu espada, ya que han abandonado a Dios. Han abandonado al conjunto de las naciones", oró el religioso ante la congregación, que repetía su rezo.

"Destrúyelos como a gusanos. Maquinan, van con prostitutas y cuando se les pide arrepentimiento acceden mintiendo", siguió.

Acto denunciado

La organización brasileña Sinagoga Sin Fronteras ha presentado una denuncia contra Da Hora Lores ante la Policía Federal.

"Con cada denuncia y demanda, en cada estado, nuestro objetivo es dar a conocer los delitos y las acciones tomadas contra los delincuentes para que las personas comiencen a pensar dos veces antes de tomar esas medidas", dijo a la Agencia Telegráfica Judía el rabino Gilberto Ventura, fundador de Sinagoga Sin Fronteras, con sede en Sao Paulo.

Por su parte, desde el Centro Simon Wiesenthal Latinoamérica instaron a los líderes de la iglesia brasileña a tomar las medidas más firmes contra Da Hora Lores.

"La campaña antisemita de Hora Lores debe cortarse de raíz", dicen en un comunicado, en el que añaden que confían en el liderazgo religioso y político de Brasil para asegurar que tales acciones sean tratadas con severidad".

Otras controversias

El Centro Simon Wiesenthal Latinoamérica recuerda que "Tupirani es un reincidente, que en ocasiones anteriores recibió penas menores".

En 2008, la iglesia que dirige Da Hora Lores fue noticia por primera vez, tras invadir el Centro Espiritista Cruz de Oxalá, en Catete, Zona Sur de Río de Janeiro y destruir todas las imágenes del lugar, en busca de un presunto demonio.

Un año después, Da Hora Lores, junto a uno de sus discípulos, Afonso Henrique Alves Lobato —quien participó en el asalto del año anterior—, se convirtieron en los primeros ciudadanos en Brasil en ser detenidos por "intolerancia religiosa", por difundir, a través de internet, ideas de discriminación y ofensas a seguidores de otras religiones, principalmente contra los judíos.

En 2012, Da Hora Lores fue condenado al pago de 10 salarios mínimos a una organización benéfica y prestación de servicios comunitarios.

Este pastor, cuya iglesia tiene como eslogan "Morir: por Cristo sí, por la patria no", además llama a su congregación a no participar en política, ni siquiera a votar en ninguna elección popular. Incluso, las consignas antipolíticas forman parte de las canciones de su templo.

"El diablo está de uniforme en nombre del Estado. No me inclino ante él. El Estado no es Dios. La Constitución no es mi problema", dice una de las canciones.