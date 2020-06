¡Tremendo!: WhatsApp prepara un puñado de herramientas repiolas y muy útiles

WhatsApp es una de las grandes aplicación de la comunicación en todo el mundo y permanentemente está buscando la manera de brindar más comodidades a sus usuarios.

En tiempos de pandemida, esta app ha aumentado aún más la importancia a la hora de conectar sentimientos y también en el ámbito laboral y sociales.

Precisamente, con la intención de aumentar sus prestaciones, WhatsApp está sometiendo a fase de pruebas a nuevas herramientas que podrían ser presentadas en cualquier momento.

Administración del almacenamiento

Aquellas personas que acumulen una gran cantidad de contenido en los ‘chats’, serán los más beneficiados por esta actualización que permitirá gestionar y filtrar todos los archivos por tamaño.

Vaciar chats

En muchas ocasiones el espacio de nuestro dispositivo no es suficiente y nos vemos obligados a hacer limpieza y eliminar contenido que no queremos. Algo que hasta el momento nos podía ocurrir al ‘vaciar un chat’, con el que se nos eliminaban todas las conversaciones del chat seleccionado. Sin embargo, con la nueva mejora esto ya no será así y los mensajes que seleccionemos como favoritos no se destruirán.

Hacer transferencias

Whatsapp incluirá entre sus servicios la posibilidad de realizar transferencias entre contactos. Según explica WABetaInfo, esta opción ya se está implementando en la India con ‘WhatsApp Payments’.

Colores modo oscuro

La aplicación permite cambiar el interfaz a modo oscuro, con lo que busca mejorar la calidad de visión en la oscuridad. En este sentido, los colores como por ejemplo las nubes de envío disminuirán los tonos y los colores pasarán a ser todos más oscuros.

Búsqueda en Internet por imagen

Si un contacto nos envía una imagen, la aplicación nos permitirá buscarla en Internet. Pero al hacer la búsqueda, la imagen se subiría directamente a Google.

Buscar mensaje por fecha

Encontrar un mensaje en los chats puede convertirse en una tarea complicada cuando las conversaciones son muy largas. La nueva actualización permitiría facilitar la búsqueda concretando la fecha en la que se realizó el envío.