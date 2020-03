¿Así crearon el Coronavirus? Entre la fake news y un viejo informe de la RAI

Comenzó a circular un viejo informe de la RAI, el canal de televisión italiano, en el que el presentador menciona un coronavirus creado en un laboratorio chino a partir de murciélagos y ratones.

El experimento que se menciona en el programa TGR Leonardo del 16 de noviembre de 2015 había sido publicado cuatro días antes en la revista científica Nature. En el artículo, se cuenta los hallazgos de una investigación que logró “infectar con coronavirus de murciélago directamente a los humanos”. También, que ese coronavirus “relacionado con el SARS” podía infectar a células humanas.

El fragmento del vídeo difundido en la televisión italiana ha sido retomado estos días para justificar la idea de que la actual cepa del coronavirus ha sido creado en un laboratorio chino, entre otros por el exministro del Interior Matteo Salvini. Sin embargo, no existe evidencia científica de que la actual cepa del virus fuese creado en un laboratorio. Al contrario, la comunidad científica asegura que el SARS-CoV-2 tiene un origen natural. De hecho, el pasado 19 de febrero, la revista The Lancet publicó un comunicado en el que científicos de múltiples países condenaban “las teorías de la conspiración que sugieren que el COVID-19 no tiene un origen natural”.

Además, en una nota añadida este mes de marzo, la revista Nature ha querido especificar que el coronavirus del que hablan en el artículo no tiene nada que ver con el actual. “Somos conscientes de que este experimento se está utilizando como base para las teorías no verificadas de que el nuevo coronavirus que causa COVID-19 fue diseñado en un laboratorio. No hay ninguna evidencia de que esto sea cierto”, dice la nota.

El pasado 25 de marzo, el diario italiano Corriere della Sera publicó un artículo precisando también que la actual cepa del virus tiene un origen natural. Además, cita que el mismo director de la RAI, Alessandro Casarin, explicó cómo el programa de ese día usó como fuente “una publicación de la revista Nature”. Casarin también subrayó que “hace solo tres días la misma revista aclaró que el virus mencionado en el programa, creado en el laboratorio, no tiene relación con el virus que causa el Covid-19”.