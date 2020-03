Se le fue la mano: una Instagramer rusa quiso hacer un chiste y mató a 3; video

El pasado viernes, la popular instagramer rusa Ekaterina Didenko celebró su cumpleaños pero por una mala decisión terminó en tragedia.

Tal y como detalla la prensa local, sus invitados y ella decidieron tirar unos 30 kilogramos de hielo seco en la piscina para crear un efecto de humo.

En el vídeo grabado durante la celebración se ve que cómo los invitados vestidos con trajes protectores y máscaras vierten hielo seco en el agua para después saltar a la piscina.

Sin embargo, la reacción con el hielo produjo dióxido de carbono y siete de las 18 personas que se encontraban en el festejo sufrieron quemaduras químicas e intoxicación.

De ellas, tres personas murieron a causa de un edema pulmonar, entre ellos Valentín, el marido de la instagramer, que solo tenía 32 años.

"No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer... Hoy exploté", dijo Didenko después del suceso en su perfil de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores.

Según las mismas informaciones, el Comité de Investigación de Rusia ha abierto una investigación para determinar si es un caso penal de muerte por negligencia.