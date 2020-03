Para los amantes de la música electrónica: habrá Ultra Music Festival pero ¡virtual!

Por la expansión del coronavirus en el mundo, los organizadores del Ultra Music Festival suspendieron el festival que estaba estipulado para este fin de semana (20,21 y 22 de marzo) y reorganizado para el año próximo. Con esta mala noticia, decidieron lanzar el Ultra Virtual Audio Festival, que se trata de que todos los artistas toquen en vivo a través de radio.

Según informó DBR.FM, SiriusXM Radio transmitirá Ultra Virtual Audio Festival el viernes 20 de marzo. Incluirá sets exclusivos de DJs del line up original. Eso significa Armin van Buuren, Martin Garrix, Above & Beyond, Major Lazer y más.

También se presentarán sets de DJ de Ultras anteriores, incluidos los de Kygo, The Chainsmokers, Marshmello, Zedd, y mucho más. También tienen a Carl Cox entrando en la mezcla.

“CON LA POSTERGACIÓN DE ACONTECIDOS EVENTOS, LOS CAMBIOS NECESARIOS EN LA VIDA DE LA GENTE, Y NECESIDAD DE DISTANCIA SOCIAL, SABEMOS QUE NUESTROS OYENTES ESTÁN BUSCANDO UN SENTIDO DE COMUNIDAD MÁS QUE NUNCA. PARA ANIMARLOS, ESTAMOS TRABAJANDO CORDIALMENTE CON ULTRA MUSIC FESTIVAL PARA PROPORCIONAR A NUESTROS OEYENTES ULTRA VIRTUAL AUDIO FESTIVAL QUE OFRECE UN DIVERSO LINE UP DE ARTISTAS DE UMF ESTE AÑO Y DEL AÑO PASADO, TAMBIÉN COMO EXCLUSIVO, FRESCO, NUEVOS SETS DE LOS MEJORES NOMBRES DE LA MÚSICA DANCE.”- SCOTT GREENSTEIN, PRESIDENTE Y JEFE DE CONTENIDO OFICIAL DE SIRIUSXM.

Si esto te sorprende, no debería serlo. SiriusXM ha transmitido UMF en vivo durante 15 años. UMF Radio es un programa semanal en el canal Diplo’s Revolution también. Se transmite los sábados de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. EST.

¿Sin subscripción? No hay problema. Aquellos con boletos reciben un correo electrónico que ofrece acceso a la radio UMF. Los nuevos clientes pueden probar la suscripción de prueba gratuita. Para más información, visite su sitio aquí. Sabemos que no es el reembolso que estás buscando pero están tratando de ser el entretenimiento que estabas esperando.