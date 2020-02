Coronavirus: según la OMS el mundo debe prepararse para una "eventual pandemia"

Todo parece indicar que esta semana la crisis mundial producto del covid-19 podría ser declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia.

Con los primeros casos reportados en Afganistán, Irak, Baréin y Kuwait, ya son unos 30 países los que están ahora afectados, con un balance de al menos 30 muertos fuera de China.

A esto se suma la delicada expansión que ha tenido en Italia. Este lunes el gobierno de ese país informó que seis personas han fallecido en el territorio por este coronavirus, y los casos de contagio ascienden a 224. Además, han pedido a unas 50.000 personas de las aldeas en dos regiones norteñas que no salgan de sus casas.

¿Para dónde va el coronavirus de Wuhan?

Ante este inminente aumento, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, aseguró que al parecer el tiempo para frenar la propagación del coronavirus se está acabando.

Si bien el número total de casos fuera de China sigue siendo relativamente bajo, hay preopcupación "por la cantidad de casos sin vínculo epidemiológico claro, como los antecedentes de viaje o los contactos con un portador confirmado", explicó.

Por eso, el director general de la (OMS) instó este lunes al mundo a que se prepare para una "eventual pandemia". "Tenemos que concentrarnos en frenar (la epidemia) al mismo tiempo que hacemos todo lo posible para prepararnos", declaró en Ginebra y manifestó su "profunda preocupación" por el súbito incremento de casos en Italia, Irán y Corea del Sur.

Tedros también advirtió en la conferencia de Ginebra sobre la necesidad de hechos, no de miedo. Pues usar la palabra pandemia no se ajusta a los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. "Este no es el momento de centrarse en la palabra que usamos. Eso no evitará una sola infección hoy ni salvará una sola vida hoy". Insistió en que se use el tiempo para que todos los países, comunidades, familias e individuos se concentren en la preparación.

El contraste de la situación se da en China, donde el ritmo de expansión de la epidemia de coronavirus disminuyó. Los nuevos casos han bajado desde comienzos de febrero, según la OMS.

Tedros dijo que una misión internacional de expertos determinó que allí, donde se generó la emrgencia, "la epidemia alcanzó un punto máximo, se estabilizó entre el 23 de enero y el 2 de febrero y ha declinado de manera continua desde entonces".