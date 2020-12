Ex altos militares españoles dicen que "hay que fusilar a 26 millones de..."

Varios ex altos mandos del Ejército del Aire de España han expresado en un grupo de WhatsApp su deseo de acabar con la mitad de la población española y su nostalgia del golpe de Estado de 1936, que llevó al dictador Francisco Franco a instaurar un régimen nacionalcatólico autoritario durante casi cuatro décadas en el país.

Algunos de los mensajes más impactantes vertidos en esta conversación, desvelados en exclusiva por Infolibre, provienen del teléfono móvil del general de división retirado Francisco Beca: "No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta", dice en uno de ellos.

Los mensajes hechos públicos hoy pertenecen a un grupo de WhatsApp denominado 'La XIX del Aire', porque todos pertenecieron a esa promoción de la academia general del Ejército del Aire.

Muchos de los participantes en este chat ya firmaron una misiva enviada al rey Felipe VI, el pasado 25 de noviembre, en la que afirman su lealtad al monarca y avisan de que "el Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, apoyados por filoetarras e independentistas, amenazan con la descomposición de la Unidad Nacional", haciendo suyo el argumentario y la terminología de la extrema derecha española representada especialmente por el partido ultraderechista Vox.

De hecho, el líder de esta formación política, Santiago Abascal, se hace presente en el chat, a través de un audio mandado por uno de los participantes, en el que se escucha al político decir: "Me dicen que es obligatorio saludar a este grupo. Un abrazo a todos y ¡viva España!".

Los socialistas preguntan en el Congreso

Los mensajes desvelados este miércoles han llegado hasta el Congreso de los Diputados. Allí, el parlamentario socialista Odón Elorza ha preguntado a Abascal por los polémicos mensajes: "¿A qué 26 millones de españoles hijos de puta, según un general de División, habría que fusilar? Díganlo. Ustedes son los que están encendiendo el odio con estos comentarios. Son su gente, los de Vox, la ultraderecha", ha dicho desde el atril.

La secretaria general de Vox en la Cámara, Macarena Olona, ha contestado asegurando que su formación no tiene nada que ver con ese chat. Sin embargo, también se ha referido a la carta remitida por los ex mandos militares a Felipe VI, donde expresan su defensa de la unidad de España: "Por supuesto que son nuestra gente", ha afirmado.

Defensa pide una investigación

Por su parte, este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido ante los medios visiblemente enfadada. Ha calificado las manifestaciones vertidas en ese grupo como "comentarios inaceptables que podrían ser constitutivos de delito" y que "están haciendo un flaco favor a las Fuerzas Armadas y al rey Felipe VI".

De hecho, su departamento ha remitido a la Fiscalía las expresiones vertidas en ese foro para que sean investigadas ante una eventual relevancia penal.

"Estos comportamientos por escrito nos avergüenzan a todos", ha dicho Robles, que ha aseverado que quienes han participado en esas conversaciones "no forman parte de las Fuerzas Armadas y son una minoría dentro de los militares retirados". "No vamos a consentir que personas que se representan a sí mismas quieran implicar a las Fuerzas Armadas o a su majestad el rey", ha concluido.

Sin embargo, el exteniente del Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura, se muestra en desacuerdo con la titular de Defensa y opina que se trata del "sentir mayoritario que hay a día de hoy en las Fuerzas Armadas". "Esta no es una situación que se deba a unas cuantas personas que ya no tengan que ver con el Ejército, sino que estamos ante un problema estructural basado en la ausencia de una regeneración y depuración de los altos mandos militares españoles", sostiene.

Los mensajes

Estos son algunos de los mensajes publicados en el chat enviados por Francisco Beca:

"No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta".

"Yo prefiero la República porque tendremos más oportunidades de repetir las maniobras del 36 [cuando se produjo el golpe de Estado del dictador Franco]".

"Las maniobras del 36 (...) proporcionaron unos cuantos años de progreso aunque algunos lo pasaron mal. España está llena de gente ingobernable y la única forma posible es culturizar a la gente, cosa que es imposible con la izquierda. Es triste pero es la realidad española".

"Tal como está la situación la única forma de atajarla es extirpando el cáncer!!!!!".

"Las [sublevaciones] de Primo de Rivera y la del Irrepetible [en referencia a Franco] trajeron paz y prosperidad a España".

"Me he levantado esta mañana totalmente convencido. No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe".

También se hacía referencia reiteradamente a los independentistas catalanes, como en este diálogo entre los coroneles retirados Ángel Díaz Rivera y Andrés González Espinar:

González Espinar: "Algún día… lo filibusteros de la puta ANC [Asamblea Nacional Catalana]… pagarán por esto y por otras cosas…".

Díaz Rivera: "Algún día… alguien tendrá que empezar a hacer algo (legal o ilegal) contra estos hijos de puta".

González Espinar: "Qué pena… no estar en activo para desviar un vuelo caliente de las Bárdenas a la casa sede de estos hijos de puta".

Díaz Rivera: "Cada vez insultarán y ofenderán más (donde más duela) mientras les salga gratis. El nivel de doma que han conseguido con los españoles (todos) es insuperable. Como los monos del tríptico ni vemos ni oímos ni hablamos".

Infolibre ha logrado contactar con varios de los integrantes del chat. De ellos, algunos sostienen que desconocen su existencia, otros que era una manera de expresarse coloquial y de broma, y alguno, incluso, que podrían haber utilizado su teléfono móvil sin su autorización.