Una ex bailarina con Alzheimer emociona al mundo cuando escucha Tchaikovsky

El Alzheimer es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida progresiva de las funciones cerebrales y la incapacidad de llevar una vida independiente. Las personas que lo sufren llegan a olvidar a su familia, sus experiencias y hasta quiénes son.

En ocasiones, una luz de claridad regresa a sus mentes y pueden recordar algún momento vivido. Así le demuestra un video en el que Marta González, una ex bailarina de ballet, reacciona al escuchar "El lago de los cisnes" de Tchaikovsky. Al verlo se puede observar que ella recuerda muchos de los movimientos característicos de esta pieza, y lo siente por la emoción de su rostro.



El nombre de la mujer es Marta Cinta González Saldaña, conocida como Marta Cinta, quien hizo su formación artística en Estados Unidos e Iberoamérica. Diversos medios han afirmado que se trata de la primera bailarina de ballet de Nueva York.

Nos pasó lo mismo, no encontramos nada! Solo tenemos esta referencia:

Ruego nos sigan desde @DespertarMusica para seguir nuestro trabajo pic.twitter.com/TKO8gjvcYm — MúsicaParaDespertar (@DespertarMusica) November 8, 2020



Sin embargo, no existe una prueba contundente de que eso sea real, no hay ninguna foto, video o biografía que avale la información. Lo único que existe, aparte de este video que le ha dado la vuelta al mundo, es un documento también proporcionado por Música Para Despertar y una supuesta fotografía cuando era joven. Quizá nunca fue la Prima Ballerina de un gran ballet neoyorquino, pero eso no quita lo nostálgico del video y la repercusión que generó.



Fuente: Con información de Milenio