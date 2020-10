Una mujer casi muere por una infección tóxica producida por un tampón

Una mujer de 24 años estuvo a punto de morir luego de que tuviera una infección a causa de olvidarse un tampón en su cuerpo por cinco días, que le provocó el síndrome de shock tóxico.

Amy Williams vive en la ciudad de Basildon, Essex, en Inglaterra y tuvo que ser hospitalizada de urgencia por un caso grave de sepsis, que puede causar una falla orgánica múltiple y posteriormente la muerte si no se trata con rapidez.

A pesar de que Amy, que trabaja como líder del Consejo de Basildon, admitió que había oído hablar del síndrome de choque tóxico causado por ese elemento sanitario, nunca pensó que le podía pasara ella. "He estado usando tampones durante 10 años, pero nunca volveré a usar uno ahora. Quiero advertir a las mujeres y las niñas que tengan mucho cuidado al usarlos", aconsejó la mujer.

Según detalló el medio británico Daily Mail, la chica estaba de fiesta con su novio Samuel Mullen, de 30 años, cuando fue al baño a cambiarse el tampón al baño del salón de eventos. Como no pudo encontrar el hilo o sentir el tampón, pensó que no tenía uno, así que se aplicó otro.

Luego de 5 días, Amy contó que sentí un "olor a muerte" cerca suyo, que "no era normal" y por lo tanto, decidió ducharse, pero el olor no se había ido. Luego Amy afirmó que se acostó en la cama, se miró y sintíó con su uña que tenía un tampón puesto que, según ella "estaba mortificado".

"Cuando salió, sentí una oleada abrumadora, como si me fuera a desmayar. El tampón era negro. Eso fue asqueroso", consideró Amy, quien explicó que el elemento sanitario se había dado vuelta y que tardó media hora en poder sacárselo a causa del intenso dolor que le provocaba.

Más tarde la mujer sufrió calambres dolorosos en la parte inferior del abdomen y, mientras estaba en el trabajo, comenzó a sentir náuseas. Ese mismo día, un colega le comentó que "parecía estar a las puertas de la muerte", por lo que la llevaron de urgencia al Hospital Universitario de Basildon, en donde ingresó con 40 grados de fiebre.

“Me llevaron rápidamente a una sala y me conectaron a un goteo de antibióticos mientras me hacían análisis de sangre. Le dije al personal que había dejado un tampón durante cinco días y parecían preocupados. Luego me informaron que mis niveles de RCP eran 264, la cantidad normal era cinco", relató angustiada la paciente.

En este punto, los órganos de Amy habían comenzado a fallar y ella había sufrido un shock séptico. Poco después, le diagnosticaron síndrome de shock tóxico y el médico le había aseverado que si hubiera ido a su casa ese día, no se "habría despertado".

"Lloré a la enfermera y le pregunté si volvería a ver a mi hijo Archie de tres años. Me aseguró que estaba en buenas manos", realtó Amy.

Durante los siguientes cuatro días, Amy perdió el conocimiento y su cuerpo estaba lleno de antibióticos para combatir el envenenamiento de la sangre.

Afortunadamente, después de casi una semana en el hospital, fue dada de alta. Pero continuó siendo monitoreada en su casa y estuvo en tratamiento con antibióticos durante 10 días.

Desde entonces, Amy ha sufrido menstruaciones abundantes e irregulares e incluso se le advirtió que podría afectar sus posibilidades de concebir.

Afortunadamente, un año después, ahora está esperando su segundo hijo. "No podía creer que un tampón casi me mata. Nunca volveré a usar uno y ahora solo uso toallas sanitarias. Por favor, tengan cuidado al usar tampones. Casi me cuesta la vida", recalcó.

