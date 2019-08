Sorprendió a su novia con la propuesta de matrimonio más grande del mundo

Una pareja británica se hizo furor en redes sociales por la sorprendente propuesta de matrimonio de uno de ellos.

Stefan Cahill, un joven residente de la ciudad inglesa de Birmingham, sorprendió a su flamante prometida, Heidi Mason con una petición de casamiento de 80 metros de longitud con arena en plena playa de Brean Down, en la región costera de Somerset.

El romántico muchacho se contactó con el artista Simon Beck, quien realiza intervenciones artísticas con diversos materiales para materializar su deseo.

Simon Beck fue el artista plástico que intervino en la tierna proposición.

En la leyenda plasmada en la arena podía leerse “¿Quieres casarte conmigo, Heidi?”, en el centro de un corazón.

Cahill invitó a pasear a la playa a su novia y mientras observaban el mar se toparon con la tierna propuesta.

“Hemos estado en Brean de vacaciones durante años y he estado siguiendo los increíbles diseños de arte de arena de Simón, nos encantan (…) Siempre me gusta hacer cosas diferentes y originales, así que cuando pensé en cómo proponerle matrimonio a Heidi, se me ocurrió la idea de involucrar el arte de Simón” relató Stefan a medios locales.

Beck realiza intervenciones con arena y distintos tipos de materiales.

El artista fue contactado a través de las redes sociales. Simon no dudó ni un segundo en sumar al “proyecto” y reveló estar “muy feliz de poder involucrarse en un gesto tan conmovedor”.

Tras la incertidumbre de caminar por esa zona en un día tan ventoso y encontrarse con tamaña sorpresa, la mujer no dudo en dar el “sí”. El conmovedor momento fue calificado por cientos de internautas en la redes como "sumamente tierno".