Mirá que reguetonero paso vergüenza cuando se le cayó el peluquín en plano concierto

View this post on Instagram

Pi ri ya ya ya!! Entro el viento De la Rosa de la virgen de Guadalupe y la pollina se me fue ala puta ud83dude02ud83dude02ud83dude02 panas mu00edos con pollina tenga cuidao @anuel_2blea @mikywoodz ud83dude02ud83dude02ud83dude02 ando con un pote de crazyglue puesto pal prolema ud83eudd26ud83cudffbu200du2642ufe0fud83dude02