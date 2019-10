Viral: ¿por qué los hombres comparten una cebra en Whatsapp?

Si utilizas WhatsApp con frecuencia, habrás notado que esta semana algunos de tus contactos compartieron la imagen de un corazón rosa en sus estados.

Este dibujo forma parte de una cadena que comenzó a recorrer a través de la app con un mensaje de concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de que las mujeres se realicen un chequeo con frecuencia para prevenir esta enfermedad que en Argentina suma a 19.000 casos cada año.

“Hola ¿puedes poner un ❤ en tu estado, sin comentarios, solo un corazón, y enviar este mensaje a todos tus contactos femeninos? Es para las mujeres, para recordar que es la semana de la prevención del cáncer de mama ❤❤. Deja tu dedo pulsado sobre el mensaje y pincha reenviar”, explicaba el mensaje recibido por muchas usuarias que rápidamente se viralizó en las redes.

Parece que al no entender el significado del dibujo que aparecía entre algunas de sus conocidas de WhatsApp, algunos hombres decidieron compartir uno propio. “Ya que las mujeres andan con esa foto del corazón de estado sin hacernos partícipe de ello y sin siquiera contarnos, propongo poner esta cebra c… que me bajé de Google en el estado de cada uno de nosotros. No sé qué pingo significa cu… pero tampoco van a saber ellas que se caguen. Salu muchachos”, explicaba el mensaje que acompañaba la imagen de una cebra. La ilustración que comenzó a ser compartida en los estados de algunos hombres fue tomada de Internet y es parte de la colección llamada “De la tierra” realizada por Adrián Pereda Pascual , un artista español que realiza cursos a través de una plataforma web.