Violento asalto a la periodista Mercedes Ninci en su casa de CABA: la amordazaron y la encerraron

“Nos redujeron, nos amordazaron, nos empezaron a empujar, nos tiraron al piso del cuarto de mi hija. Éramos seis y nos tuvieron un montón de tiempo. Revisaron toda la casa y la dieron vuelta completamente”, contó la víctima, quien cree que los delincuentes contaban con información previa para dar el golpe.

Es que según relató, los ladrones preguntaban específicamente por dólares y oro. “Nos habían prestado plata para mi hija porque ella se va a estudiar a Alemania, una amiga de Austria le había depositado en una cuenta y era lo que teníamos, tenían el dato”, aseguró Ninci.

Los atacantes los mantuvieron encerrados durante al menos dos horas, ya que calculan que se fueron después de las cinco de la mañana, en medio de la tormenta que azota a la ciudad de Buenos Aires. La hipótesis de que los delincuentes sabían exactamente lo que había en la casa se sustenta también en otro intento de robo que había sufrido la familia hace pocos días.

“Ya nos habían querido robar antes, nos forzaron la cerradura la semana pasada, lo conté en la radio; la seguridad en el barrio antes era mejor, ahora está terrible”, denunció la cronista de radio Mitre, quien además destacó que cuando la seguridad de la Capital Federal estaba a cargo del ex ministro Marcelo D’Alessandro, “no se veían robos en el barrio”.

image.png

En su diálogo con Infobae, Ninci contó que en un determinado momento del asalto uno de sus hijos comenzó a rezar tanto por la familia como por los mismos ladrones. A los pocos minutos, casualmente se fueron. “Estamos vivos gracias a Mamá Antula”, agregó.

Además del dinero que contaban para el viaje a Europa, los delincuentes también se llevaron la cámara marca Cannon con la que trabajaba otra de sus hijas. “Era una cámara profesional”, detalló la víctima. “Por ahora no nos dejaron tocar nada, la Policía está investigando dentro de la casa”, reveló la periodista.

Respecto a los delincuentes, dijo que se trataba de hombres por encima de los 30 años, que ingresaron al lugar con gorras y estaban muy agresivos. Uno de ellos, al parecer la reconoció y amenazó de muerte a sus hijos para que no llamara a la Policía.

"Me decían 'vos no hagas la denuncia, vos sos amiga del Papa'. Eso lo dijeron porque vieron una foto mía con el Papa Francisco. Te veíamos en (el programa de televisión) Bendita. Eran bien profesionales", destacó Ninci,

Además, reveló que los ladrones también le pedían oro. “Como a mí no me alcanza para nada, vendí todo el oro que tenía. Tenía unos aritos que me regaló mi mamá y los vendí. Fue tremendo todo. Los chicos están aterrados”, señaló. Una de sus hijas comenzó a tocar el piano para tranquilizarse en medio de la investigación de la Policía. Sus hijos tienen 23, 21, 19, 16 años. El sobrino tiene 25.

Fuentes policiales señalaron a Infobae que en al lugar concurrieron oficiales de la Comisaría 5-A, luego del llamado de la Policía. La investigación quedó en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº50, a cargo Edgardo Orfila, quien dispuso la intervención de la División Investigaciones Comunales Nº5 de la Policía de la Ciudad y la presencia de la División Rastros.

“Daría la sensación de que sabían a dónde estaban yendo. El resto lo estamos investigando. No son habituales los robos con privación ilegítima de la libertad si no fuera por entradera. No es habitual”, dijo Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo radio Mitre.

“Estamos encima de este caso. Por ahí no hay cámaras en esa cuadra exactamente, pero la brigada está trabajando con el Centro de Monitoreo Urbano para hacer la trazabilidad para ver qué ocurrió en las cuadras aledañas”, agregó el funcionario.

A su turno, Ninci dialogó con la radio para la que trabaja y dijo estar angustiada. “Estoy devastada, trabajo 24 horas y no me alcanza para nada y ahora voy a tener que vender el auto para pagar lo que debo”, lamentó.

Por su parte, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, también se refirió al asalto en una entrevista concedida a la misma radio. “Hay que investigar, es raro y no queremos hacer conjeturas. Sabían quién era ella. Vamos a trabajar seriamente”, dijo.

(Fuente: Infobae)