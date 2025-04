Una marcha de jubilados en Congreso terminó con graves incidentes

El reclamo de los jubilados llegó en un contexto de novedades en el Congreso de la Nación. Por un lado, la Cámara de Diputados convocó a una reunión para debatir distintos proyectos jubilatorios, que piden desde prorrogar la moratoria previsional -vencida el pasado 31 de marzo- hasta proponer una nueva fórmula que retribuya a aquellos trabajadores que no alcanzaron los 30 años de aportes.

Además, el último martes la Comisión Bicameral de Inteligencia constató que hubo efectivos federales infiltrados en las movilizaciones del 12 y 19 de marzo. Por el hecho, convocarán al exdirector de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer, para conocer si se vulneró la Ley de Inteligencia Nacional.

Periodista herido en el Congreso

El operativo policial desplegado en las inmediaciones del Congreso volvió a involucrar lesiones a un trabajador de prensa, que fue retirado hospitalizado del lugar por una ambulancia del SAME. El hecho remite a la represión del 12 de marzo, que terminó con la internación del fotógrafo Pablo Grillo.

El incidente ocurrió cuando un grupo de policías motorizados aceleraron por una calle aledaña al palacio legislativo, dando indicaciones a los manifestantes para que se retiren del lugar. En ese momento, uno de los efectivos pisó al periodista, que se encontraba haciendo tareas de movilero televisivo.

Según indicó Alberto Crescenti, titular del SAME, el herido -periodista independiente identificado como Diego Gómez, de 30 años- fue trasladado por precaución a un centro de salud con un fuerte traumatismo de rodilla.

Proyectos en Diputados

El proyecto que cuenta con modificaciones más sensibles es el de dos diputados provincialistas, el rionegrino Agustín Domingo (Innovación Federal) y la cordobesa Alejandra Torres (Encuentro Federal), que diseñaron un Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que flexibiliza el acceso a coberturas previsionales pero le otorga incidencia a la cantidad de aportes, para que exista un criterio de proporcionalidad a la hora de establecer las retribuciones. Aunque no estipula pisos ni topes numéricos sino sujetados a programas ya existentes, generaría una reforma integral del esquema previsional argentino.

Unión por la Patria aportó una tanda de proyectos. Transversalmente, los caracteriza el impacto inmediato en los haberes jubilatorios. Uno de ellos propone la prórroga del esquema de moratoria previsional vencido el pasado 23 de marzo por dos años (aunque hay una redacción del mismo peronismo que busca extenderlo por una década). Además apuntan a incrementar de forma excepcional por única vez un 15% las jubilaciones y pensiones, excluyendo a quienes gozan de regímenes especiales y ofreciendo un suplemento a quienes, aún con el aumento, no alcancen el valor de la canasta básica total. El último pretende actualizar el bono de $70.000 para llevarlo a $131.622, cifra a la que se llega al incorporar a ese valor la inflación desde marzo del 2024.

Dentro del espectro opositor, la bonaerense Danya Tavela (Democracia para Siempre) presentó dos iniciativas: la primera para que las mujeres puedan percibir la PUAM desde los 60 años y la segunda para crear una Prestación Proporcional que "reconozca el esfuerzo contributivo realizado en la etapa activa de los trabajadores" que aportaron entre 10 y 29 años. Como no alcanzan la cantidad de aportes para cobrar la jubilación mínima, se sujetarían a un esquema en donde recibirían un porcentaje de la Prestación Básica Universal (PBU), con un adicional del 1,5% por cada año de aportes.

Un proyecto similar fue enviado por el bonaerense Nicolás Massot (Encuentro Federal), que también busca diseñar un modelo que les permita a los trabajadores que no lleguen a los 30 años de aportes recibir un ingreso superior a la PUAM pero menor a la jubilación mínima. También se ata a la PBU (en marzo del 2025, es del $127.685,44) y a un porcentaje vinculado al tiempo de aporte para definir los haberes. "Están hablando con otro bloques para acordar una propuesta común", le dijeron desde el entorno del diputado a Ámbito.

A estos se le suma la Coalición Cívica, con un proyecto firmado por todos los miembros de la bancada que toma de referencia la PUAM y propone -para aquellos trabajadores que no alcanzan la totalidad de los aportes- incrementos del 2% por cada año aportado hasta alcanzar el 95% del haber mínimo jubilatorio. A esto le suma otra redacción que propone un incremento extraordinario del 12,5% para las prestaciones "conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor" y apunta a establecer este indicador como parámetro para escalonar progresivos aumentos mensuales.

Este medio indagó con una fuente del sector previsional, que indicó: "No tienen otra forma si no quieren modificar la PUAM. No pueden dar una jubilación mínima porque sería lo mismo que reabrir la moratoria. Tienen que ir por otro tipo de prestación. Me parece que le pifian en ir por la PBU como referencia, porque cuando haces las cuentas te va a convenir tener una PUAM".

Fuente: Ámbito