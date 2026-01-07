miércoles 7 de enero 2026

Paciencia al límite

Un vuelo low cost con destino a San Juan despegó con nueve horas de demora: el enojo de los pasajeros

El avión debía partir este último martes a las 10.30 desde Aeroparque, pero se reprogramó para las 17 y logró despegar recién a las 19.30. Los motivos de la empresa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los pasajeros llevaron su paciencia al límite en un vuelo low cost que unía Aeroparque y San Juan.

Un vuelo de la empresa Flybondi comenzó su itinerario nueve horas más tarde en el Aeroparque. A pesar del reclamo de los pasajeros que denunciaron que no fueron avisados, la aeronave despegó recién cerca de las 19.30 pese a que el horario de salida estaba estipulado para las 10.30. La compañía asegura que les comunicó a los pasajeros el horario de reprogramación y explicó las razones de la postergación.

Un pasajero grabó un video desde adentro del avión denunciando lo que ocurría. "La gente no se la banca más: el vuelo debía salir a las 10, pero lo pasaron para luego de las 17, y ahora estamos desde hace dos horas acá", aseguraba, mientras a su alrededor otras personas protestaban con gritos y aplausos.

"Estamos los pasajeros embarcados, pero el avión sigue sin despegar. Nos subieron a las 17.30, pero seguimos esperando", reclamaba en la tarde noche de este martes el pasajero del vuelo FO5330 de Flybondi.

"La gente está que no da más... Desde las 10 de la mañana que estamos así, cuando debería haber salido el vuelo, hasta las 17 y pico, pero estamos hace más de una hora así", se queja el pasajero, cámara en mano. Alrededor, el resto aplaude en forma de protesta y grita. Un hombre es enfocado y dice a cámara: "Estamos desde ayer, desde ayer".

"Nos dicen que la culpa es de YPF, que no quiere cargarles... pero es una vergüenza", continúa su relato y añadió que el piloto requirió en al menos ocho ocasiones combustible.

Efectivamente, el vuelo estaba programado para despegar a las 10.30 de la mañana desde la puerta 1 de la terminal del Aeroparque Jorge Newbery con destino al Aeropuerto Domingo Sarmiento, en San Juan. Cerca de las 16 embarcaron la tripulación y los pasajeros, aunque aún no estaba la autorización para el despegue.

Un pasajero, ya embarcado, aseguró que el capitán les explicó que había solicitado ocho veces el combustible a YPF.

Desde Flybondi confirmaron la demora de una hora en la carga de combustible "por parte de la empresa que brinda ese servicio".

Sobre las demoras anteriores, dijeron que se debieron a "cuestiones operativas" y que se avisó a todo el pasaje sobre el cambio de horario.

Según las aplicaciones de rastreo de vuelos, el avión partió a las 19.30 de Aeroparque.

FUENTE: Clarín

