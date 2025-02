Un concejal de Mar de Ajó lamentó el "turismo marrón", quiso aclarar, y...

El funcionario del PRO, quien luego de la repercusión de su posteo borró la publicación , intentó justificar sus dichos durante una entrevista televisiva con TVC5 Noticias. Y la justificación fue tan insólita como el tuit viral: “Gente sin empatía hacia los demás, que no le importa nada, y cuando uno dice marrón, dice negro o negro de m.... o lo que sea, no lo está diciendo despectivamente hacia la persona, sino acá, de mente ”, esbozó, señalándose la cabeza con un dedo, con respecto al comportamiento de los turistas.

Tras la viralización del polémico tuit y su eliminación, Santana asumió la autoría del mismo, ante el estupor general. “El posteo es mío, la cuenta es mía y lo hice yo al posteo, y me hago cargo de lo que digo”, afirmó.

El miembro del Concejo Deliberante amplió su postura al señalar que su molestia se centra en ciertas actitudes de los visitantes que, según él, afectan la convivencia en las playas. “Desaté una polémica muy grande, estamos siendo virales últimamente en La Costa porque sacan delfines de la playa, se sacan la foto, la selfie y se muere la fauna marina", asumió.

Y agregó acerca de los hechos de violencia: “Estamos teniendo problemas en la playa por el grado de violencia que hay, de turismo con violencia que hay en la playa, con los parlantes a todo lo que da, que juegan a la pelota donde está acumulada la gente”, contextualizó el funcionario.

Santana justificó la práctica deportiva (“pelota o tejo”) pero no cuando “está lleno de familias, uno al lado del otro”. Y sumó: “Cuando le pegás un pelotazo a una pobre anciana o a un bebé que le pasás por encima jugando a la pelota al otro que está tomando sol. Hay que tener respeto hacia los demás”, razonó.

image.png

Y luego retomó su polémico posteo del “turismo marrón” en los balnearios: “Me salió un exabrupto, está viniendo mucho turismo marrón y ahí salieron muchos a darme la razón, obviamente", alegó luego de dar el insólito justificativo.

Además, Santana criticó a los turistas que, según él, no contribuyen económicamente al desarrollo local. “Yo no descalifico al que viene a pasar un día ni nada. Tengo departamentos en alquiler y veo que llegan con toda la comida desde Buenos Aires y no dejan mucha plata en la playa”, afirmó. Estas declaraciones también generaron rechazo, ya que fueron interpretadas como un intento de culpar a los visitantes por la situación económica de la región.

Los casos referidos por Santana

A fines de enero, se registró que un delfín murió en una de las playas de Mar del Tuyú después de que un turista lo sacó del agua. El animal estaba cercano a la orilla cuando un joven se agachó, lo tomó en brazos y en unos minutos le habría provocado el deceso, mientras lo rodeaba un grupo de curiosos que lo fotografiaban.

Lorena Cervetto, testigo del hecho, compartió unas imágenes en un grupo de Facebook, Todos por Mar del Tuyú, y contó: “El delfín se murió en sus brazos, rodeado de muchísimos curiosos. No sé si estamos preparados para saber qué hacer en estos casos. Una pena”. Este lamentable hecho recuerda a otros episodios también ocurridos en las costas bonaerenses.

El caso del delfín en Mar del Tuyú

El otro caso referido por Santana ocurrió en las playas de Santa Teresita. Una violenta discusión entre dos familias por el volumen de la música derivó ayer en una lamentable pelea en el partido bonaerense de La Costa.

Sin reparar en la presencia del personal policial en el lugar del hecho, que intentaba interceder para calmar las aguas, las protagonistas del altercado se insultaron y golpearon en el balneario, y las imágenes tomadas por testigos se viralizaron en cuestión de minutos.

Fuentes policiales precisaron que el hecho ocurrió este domingo en el sector de playa pública ubicado a la altura de la bajada de calle 43 y avenida Costanera, a pocos metros del complejo acuático Tobomar.

Los veraneantes no solo desoyeron el pedido de la mujer, sino que además la insultaron. Y ante un nuevo intento de la abuela por lograr que su nieto pudiera descansar, dos mujeres reaccionaron con violencia.

“¿Por qué le levantás la mano? ¿Por qué le levantás la mano?“, le preguntaba una mujer a otra, en medio de una carpa y una sombrilla de color rojo. En ese momento, un hombre que vestía un traje de baño verde se acercó al lugar donde se desarrollaba el altercado y también increpó a la presunta agresora, que aparece de espaldas a la cámara del teléfono celular del testigo que filmó la secuencia.

De repente, la situación se desmadró por completo. También en defensa de la presunta víctima, otra mujer que filmaba la situación con su teléfono, rodeó una sombrilla, tomó del pelo a la mujer que vestía un top y short negros y la lanzó a la arena.

La discusión, finalmente, concluyó tras la interrupción de los agentes policiales, que tomaron los datos personales de los involucrados y volvieron a llevar calma a los turistas que descansaban en la playa de la ciudad balnearia.