Tucumán: la Justicia investiga si en la carrera de Enfermería aprobaban a alumnos a cambio de favores sexuales

La investigación comenzó a partir de la denuncia antes mencionada que llegó a la Fiscalía Federal N°2 dependiente del Fiscal Agustín Chits. En la misma, se acusa a docentes de la carrera de enfermería no solo de favores sexuales, sino de cobrar dinero a estudiantes a cambio de adulterar notas de exámenes parciales, finales y hasta incluso pagar un monto para poder aprobar tesis.

La fiscalía abrió la investigación y comenzó a tomar declaraciones a estudiantes y docentes de la carrera. De acuerdo a fuentes judiciales hasta el momento, se han tomado testimoniales y se ha solicitado documentación al departamento de asuntos jurídicos de la UNT. También se aportaron audios, capturas de chats y recibos de transferencias que darían cuenta de las irregularidades académicas en la Escuela de Enfermería del sur de Tucumán.

Según el texto que recibió el Fiscal y al que tuvo acceso TN, el objetivo es “poner en su conocimiento situaciones de total irregularidad en la escuela de Enfermería, Filial Aguilares, ubicada entre Av. Sabio y Remedios de Escalada de esa ciudad, a 85 km de la capital”.

“Una de las principales y más grave situación está relacionada con el intercambio de notas de parciales (promoción de la materia) con dinero, regalos e incluso favores sexuales, esto con total conocimiento por parte de la coordinadora a cargo de la institución. Es importante destacar que una vez finalizado el cursado de la carrera, con el trabajo final (tesis) a cargo de la Lic…., ella misma indica a dónde recurrir para realizar gráficos estadísticos a cambio de una remuneración como último requisito para aprobar la misma”, expresa el escrito.

“Durante los años de cursado fui testigo de todas y cada una de las faltas cometidas por cada uno de estos docentes. Por ejemplo, la adulteración de notas para dar beneficio a un grupo de alumnos entre los cuales se encuentran el Abanderado y los 2 escoltas, quienes desde que iniciaron el cursado de la carrera son proveedores de regalos a docentes (notebook) y la compra del Paño (Bandera de ceremonias), siendo ellos solamente quienes tenían acceso a portarla, ya que no se realizó el debido procedimiento para la selección de los alumnos en tal caso. También cabe destacar dichos beneficios a cambio de favores sexuales entre alumnos y docentes, la manipulación de exámenes con el fin de colocar notas que influyen en la promoción de la materia como así también el reclamo por parte de alumnos que llevan años con irregularidades en la presentación de documentación para solicitar título, lo que condiciona en la mayoría de los casos el ingreso a un puesto de trabajo, incesantes presentaciones de notas que nunca llegan a manos del Sr. Decano Dr. Mateo Martínez”, plantea la denuncia.

Y continúa: “En mi caso particular, desde que ingresé se creó una especie de saña con mi persona donde a lo largo de la carrera me hicieron cursar y rendir más de 2 veces la misma materia alegando que me faltaba para completar el plan académico o cualquier cosa que se les venía a la mente. Con respecto al desempeño por parte de los docentes aplicado a los alumnos cabe mencionar el descontrol que ejerce la profesora, donde expone el mal manejo del grupo a cargo donde se realizan actividades poco éticas avaladas por la coordinación, por ejemplo, viajes dentro de la provincia con los alumnos donde se desconoce el fin o beneficio del mismo, reuniones donde se consume alcohol, o actividades de riesgo y exhibición en una pileta municipal”.

De acuerdo al testimonio del Licenciado Luis Solorzano, docente de la carrera de enfermería, a principio de este año había detectado irregularidades en las notas de varios alumnos que a fin del 2023 rindieron un parcial con el jefe de trabajos prácticos de la cátedra a su cargo. Este aparentemente, según Solorzano, por medio de una alumna que oficiaba de “valijera” o “recaudadora” pedía entre $30.000 a $40.000 para subir las notas y aprobar a los alumnos. Luego el dinero recaudado habría sido transferido al docente en cuestión.

Con el pasar de los meses, Solorzano, que es titular de la cátedra “Enfermería quirúrgica del adulto mayor” y “Practicantado en enfermería II”, decidió poner en conocimiento de las supuestas irregularidades académicas a las autoridades de la UNT en asuntos jurídicos. Aportó chats, recibos de transferencias, documentación de los exámenes parciales y audios de las conversaciones que darían cuenta de lo que estaba sucediendo.

(Fuente: TN)