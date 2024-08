"Típico de machirulo", los mensajes de enojo de los vecinos de Alberto Fernández

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género continúa generando repercusiones, polémica y reacciones en la sociedad. Tras la publicación de la entrevista de la ex pareja del ex presidente, vecinos de Fernández se solidarizaron con la víctima y expresaron su repudio de una manera particular, colgando carteles a la vista del público.