Los escabrosos detalles de Fabiola Yañez sobre lo que vivió con Alberto Fernández: "No me dejaban salir"

Fue al referirse a la polémica foto de la reunión en Olivos durante la pandemia, que Yañez comentó: "Me hicieron mucho trabajo psicológico. Dijeron que estaba enferma, que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Me lo repetían todos los días. Elecciones legislativas que el peronismo históricamente jamás ganó. Me echaron la culpa. Porque él se desligó de la responsabilidad de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, haberlo hecho y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad".

Compungida por momentos, pero confiando que logró estar más fuerte por su hijo, la exprimera dama confesó que el disparador de la denuncia contra Alberto Fernández fue el “acoso telefónico, terrorismo psicológico”. “Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar”, detalló. Y afirmó que, esa situación afectó su salud, al punto de sufrir picos de presión que la llevaron a terminar internada en España.

Sobre sus días en la Quinta de Olivos, afirmó que no la dejaban hablar, que la gente nunca pudo conocerla y que la dejaron siempre sola. Al punto de que, según contó, fue a pedir ayuda al Ministerio de la Mujer y se la negaron. Es más, aseguró que como ya no soportaba el maltrato al que era sometida decidió irse en varias oportunidades a la casa de huéspedes y que, incluso, la pareja pasó por una separación mientras Fernández era presidente.

“Nunca nadie defendió”, lamentó. En ese contexto, detalló que, "cualquiera dijo de mí lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió. Lo único que que yo recibía como respuesta de la persona encargada de la prensa presidencial era: 'No les contestes porque les das entidad'".

Sin embargo, no se refirió específicamente a la violencia física que sufrió. "No puedo hablar de eso", afirmó. Y confesó que, ella nunca hubiese hecho públicos los hechos, “porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo o que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día en su vida. Y ahora lo va a tener que ver. No salió de mí”, sostuvo. Es más, afirmó que cuando vio que las imágenes en los medios: "Me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así?".

Y aseguró: “Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo”.

En cuanto a la actualidad, dijo que no cuenta más detalles porque, "tengo que resguardarme y porque tengo miedo. Hoy tengo miedo de volver a mi casa. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Por qué inhibieron todo el lugar? Para que no pudiera salir de mi casa. ¿Cómo vuelvo? ¿Qué hago con mi hijo y con mi mamá? Bueno, por ese miedo y por lo que grabé con quienes firmamos un contrato de confidencialidad".

Y agregó: "Han dicho que vivo una vida de lujo. Yo no tengo empleada y no tengo niñera. Mi mamá es la que me ayuda con mi hijo y es la que está sosteniendo todo. Mi familia está sufriendo, separada; separada porque mi mamá está conmigo”.

Es la primera vez que Yañez habla públicamente después de las fotos que trascendieron de ella con golpes y los chats en los que habla con Fernández apuntando a él como el responsable. Sumado a eso, salieron a la luz una serie de videos en los que se ve al entonces presidente coqueteando con Tamara Pettinato en su despacho, en Casa Rosada.