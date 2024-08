Victoria Villarruel habló de la denuncia de Fabiola Yañez: "Perdonen por no sentir lástima"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , se refirió en la mañana de este domingo a la denuncia de Fabiola Yañez contra su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández . Lo hizo con un posteo en la red social X, en el que de alguna manera minimizó el hecho y lo contrapuso con acontecimientos que, a su criterio, son más dolorosos, como las muertes en pandemia.

“Perdonen por no sentir lástima”; “Pido disculpas por no empatizar”; “La entrevista de Fabiola no significó nada”; “Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada”; o “Dejen de subestimar a nuestro pueblo”, fueron algunas de las frases que repartió Villarruel en un tuit de cuatro párrafos en los que pretendió contrastar algunos aspectos de la realidad nacional que, para ella, son más preocupantes que los hechos por violencia de género que se le imputan a Alberto Fernández tras la denuncia penal de Yañez.