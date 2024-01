Revelaron los chats inéditos de los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa

En el intercambio de textos, queda claro que Máximo Thomsen es el líder del grupo y no duda en disciplinar al resto a través de fuertes mensajes que incluyen promesas de castigos físicos a quien lo cuestionara.

El joven empezó escribiendo: “Mi viejo me prestó el auto para ir. Tranqui. 6k ida y vuelta con peaje. 1200 cada uno, menos de la mitad. Y podemos llevar escabio por mayor porque es grande el baúl”.

Lucas Pertossi cuestionó la autoridad de Thomsen, lo que generó un fuerte cruce entre ambos: “Ya les dije veinte veces que no todos los autos gastan lo mismo. Yo no ando boludeando, estoy manejando. ¿Quién le carga la nafta? ¿Vos o yo? Si yo te estoy diciendo lo que pagué no entiendo qué querés. ¿Te muestro un recibo? Tomate un bondi y listo”.

Pertossi no se quedó callado: “Si todo te va a molestar de mí ni voy y listo, hermano. Te ponés como una put… rata. Te digo que ocho mil pesos para ir a Gesell me parecen una banda”.

Máximo finalmente se encargó de realizar todas las compras, incluyendo 16 botellas de Fernet, 6 Smirnoff de manzana y raspberry, y un Jägermeister.

En ese punto, Thomsen le dejó en claro a sus amigos que mandaba él: “Se organizan mucho para ir a la pile, pero no para darme la plata. No quiero escuchar nada más de Gesell hasta el miércoles. Cuando vengan todos, y más vale que vengan, se pudre momia. Me compro un fierro para ponerle en la cabeza a cada uno”.