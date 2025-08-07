viernes 8 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Restos humanos al lado de la casa que habitó Gustavo Cerati: Ya hay un sospechoso

Los restos de un adolescente desaparecido en 1984 se hallaron en un terreno lindero a una casa en la que vivió Gustavo Cerati. Los peritos aseguraron que fue "muerte violenta". Hay un sospechoso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se llama Cristian Garf, tiene 56 años y para la Justicia es el principal sospechoso de la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” que sufrió Diego Fernández Lima, el joven desaparecido en 1984, cuyo cadáver fue hallado semanas atrás al lado de una casa en la que vivió Gustavo Cerati, en el barrio de Coghlan.

Lee además
identificaron al joven hallado muerto en la casa donde vivio gustavo cerati
Misterio

Identificaron al joven hallado muerto en la casa donde vivió Gustavo Cerati
alertan por actividad volcanica cerca de san juan: tres podrian entrar en erupcion
Riesgo geológico

Alertan por actividad volcánica cerca de San Juan: tres podrían entrar en erupción

Ambos eran amigos desde preescolar e iban al mismo curso en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, al momento en el que la víctima desapareció sin dejar rastros. Más de cuatro décadas después, su cuerpo fue hallado enterrado en el patio del chalet donde, en ese entonces, vivía su compañero.

Si bien los dueños de la vivienda fueron sospechosos desde el primer momento -dado que vivían allí desde antes de la fecha de muerte y habitan el domicilio hasta ahora- la revelación del vínculo que existía entre Fernández Lima con uno de los integrantes de esa familia es clave para reconstruir el misterioso hecho.

Esta relación salió a la luz tras el testimonio de un testigo clave, que aportó datos fundamentales y dijo que la víctima y el sospechoso eran tan amigos que hasta se los conocía en conjunto por sus apodos “Gaita” Fernández y “Jirafa” Garf.

Para los investigadores se trató de una “muerte violenta e intento de descuartizamiento”. En diálogo con Infobae, Mariella Fumagalli, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense en Argentina -y que participó de la investigación encabezada por el fiscal Martín López Perrando- dio detalles de cómo estaba el cuerpo enterrado.

“Se describe una lesión observada en la 4.ª costilla derecha compatible con un objeto corto punzante y lesiones corto punzantes en algunas articulaciones. Hay marcas en el cuerpo que se corresponden con una muerte violenta y un intento de descuartizamiento, pero también puede tener que ver también con un intento de manipular el cuerpo para proceder a la inhumación del mismo", señaló.

Sobre la familia sospechosa agregó: “Viven ahí desde antes que esto suceda y nunca se mudaron. Entonces, durante 41 años, esos restos estuvieron ahí, en silencio total. El crimen puede prescribir, pero la familia, de todos modos, reclama saber qué ocurrió esos últimos de Diego con vida”.

Hasta el momento, ninguno de sus integrantes había sido citado a declarar como testigo o imputado, debido a la falta de pruebas concretas. Con la reciente declaración del testigo, esto podría modificarse en las próximas semanas.

Aunque la causa será investigada bajo la figura de homicidio, por el tiempo transcurrido, la acción penal ya prescribió. Por ese motivo, aún si se identifica al autor del crimen, no podrá ser sancionado judicialmente.

Al ser consultada sobre por qué lo habrían enterrado en una casa en medio de la Ciudad de Buenos Aires, Fumagalli respondió: “Porque era un jardín, donde es más fácil cavar en tierra que en otro tipo de suelo. ¿Pero por qué ahí? Ahí se abre otra esfera de investigación que está llevando adelante la Fiscalía, que es poder tratar de establecer el cómo y el porqué esos restos terminan inhumados en el jardín trasero de esa vivienda".

- ¿Es el crimen perfecto?

“Salvo los casos de desaparición en el marco de lesa humanidad, que es desaparición forzada, donde participan directamente agentes del Estado, los crímenes son imprescriptibles. Si se pudiera establecer un homicidio en este caso, está prescripto. Esto no implica que no se haga investigación judicial para tratar de establecer qué pasó. Ellos quieren saber. Están muy determinados a seguir adelante con la investigación. ¿Y la Fiscalía está poniendo todo de su parte para abrir nuevas líneas de investigación, para contactar con amigos de viejos compañeros de colegio, del club donde él jugaba al fútbol", concluyó la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense en Argentina.

Seguí leyendo

Muy cerca de San Juan, hay alerta por tres volcanes por aumento de la actividad sísmica

"Kirchnerismo Nunca Más", el slogan de Javier Milei para inaugurar la campaña bonaerense

Consternación en Río Cuarto: una mujer mató a cuchillazos a su hijo de 14 años

Macabro femicidio: asesinaron a una mujer a mazazos en la cabeza y buscan a su esposo

Alumnas se pelearon en una escuela de Entre Ríos y hasta los docentes terminaron heridos

Cómo bendecir tu casa en San Cayetano para que no te falte trabajo

Asesino serial de Jujuy: el macabro hallazgo en los platos de sus perros

Nación eliminó las retenciones a exportaciones de productos mineros para potenciarlas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
muy cerca de san juan, hay alerta por tres volcanes por aumento de la actividad sismica
¡Atención!

Muy cerca de San Juan, hay alerta por tres volcanes por aumento de la actividad sísmica

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.
Video

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali
Prisión domiciliaria

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué
Decisión

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué

Te Puede Interesar

El aumento dispuesto por la COVIAR generó rechazos y ahora también San Juan analiza formalizar su oposición.
Tensiones en el vino

La COVIAR aumentó 45% el aporte a las bodegas y se armó revuelo: ¿qué hará el gobierno de San Juan?

Por Elizabeth Pérez
El nuevo paquete de medidas turísticas que anunció el Gobierno para la temporada de otoño.
Clima

San Juan se despierta al sol: un viernes sin lluvias y con temperaturas en alza

La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país
Investigación Federal

La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país

El auto que desapareció y apareció desarmado.
Estafa

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto