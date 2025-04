Regresó a Argentina la mujer que estuvo desaparecida 12 días en Cancún

Tras ser identificada, Belén fue trasladada a un centro de salud donde la sometieron a diferentes chequeos médicos a fin de constatar que se encontrara bien de salud. Estaba consciente y no tenía ninguna lesión más que rasguños, de acuerdo a los datos que confirmaron a este medio.

En ese marco, la mujer hizo su primer contacto con la familia después de casi dos semanas sin comunicarse. Fue a través de una videollamada, según dijo su hermano Guillermo a Infobae. Antes de esa charla, tanto él como otros parientes analizaban volar a México para acompañarla. Sin embargo, al verla a través de la pantalla y certificar que estaba bien, se definió que ella volviera a su país natal.

“Está bárbara, no está lastimada, nada. Solo tiene algunos raspones, pero bueno, de estar dos semanas en la selva. Por suerte está bien”, había dicho el hombre a este medio tras contactarse con Belén.

También había dado detalles de cómo la encontraron. En este sentido, más allá de que el trasfondo de lo que ocurrió aún no se conoce en detalle, sí hay una certeza y es que durante el tiempo que desapareció, la argentina estuvo inmersa en una selva de la zona.

Al momento del hallazgo, vestía la misma ropa que se había detallado en la denuncia: una musculosa tipo top color negra, un short claro y unas crocs verdes y blancas.

“Estaba asustada porque la habían hostigado, amenazado. Se escondió en la selva dos semanas. No sé cómo hizo para sobrevivir”, dijo Guillermo Zerda en diálogo con este medio.

La mujer estaba desaparecida desde el pasado 6 de abril. Su intensa búsqueda había iniciado días después, el 10, cuando reportaron el hecho. En consecuencia, se activó el protocolo Alba para dar con ella.

El miércoles, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, al cual pertenece Cancún, publicó en su cuenta de la red social X una serie de comunicados en los que informó que los investigadores continuaban con las tareas para encontrar a Belén, quien según las autoridades no fue víctima de un secuestro.

En contrapunto, sí sostuvieron que, según los datos aportados por testigos, la mujer “padece de esquizofrenia y fue durante un episodio de esta enfermedad que corrió hacia un área selvática“.

No obstante, su hermano Guillermo desmintió totalmente que la mujer padeciera algún problema de salud, mucho menos de índole mental. “Es una chica que hace deporte desde los 7 años, no come frito, no fuma... Tiene 40 años y parece de 30. Es una piba sana de verdad. Tiene dolor de cabeza y no toma una pastilla”, había destacado a Infobae al respecto.

Al mismo tiempo, aseguró que su hermana estaba asustada y que había huido para resguardarse tras una situación que todavía se desconoce.

“En el último tiempo ella también se dedicaba a hacer trabajos aislados de promociones y marketing en eventos deportivos y canchas. ‘Imagen’ le dicen. Ahí hubo algo que la asustó a Belén, vio algo“, contaron desde su entorno familiar sobre la mujer, que también tenía una marca de bikinis.

La noticia de su hallazgo finalmente fue confirmada este viernes por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que tomó contacto con sus parientes para comunicarles la noticia.

