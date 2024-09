Qué es y cómo se prepara el "oro verde", un fertilizante natural para tener las plantas hermosas

Todos conocen que existen múltiples recetas y trucos caseros para revitalizar las plantas del hogar. No obstante, se difundió que hay un abono casero considerado como el “oro verde”, que funciona para revivir y potenciar el crecimiento de las plantas dentro de la casa.

Ese sitio explicó que esta biomolécula ha despertado el interés entre aficionados y profesionales de la jardinería, debido a su papel en la fotosíntesis y su potencial para mejorar la salud del suelo y de las plantas. Esto también ayuda a la productividad de la planta a la que se le aplica.

La clorofila contiene magnesio, un nutriente esencial que juega un papel fundamental en la síntesis de clorofila en las plantas. Al aplicarla al suelo, este mineral se incorpora de manera más directa, facilitando la nutrición y fortaleciendo la estructura celular de las plantas, según describe.

De dónde se consigue y cómo se aplica

“Si notas que tus platas no están creciendo lo suficientemente bien, las notas flacas, débiles, sus hojas van perdiendo el color verde intenso que las identifica, se están volviendo amarillas o simplemente tus semilleros no están prosperando bien, no crecen rápido. Dejame decirte que tenés un problema de alimentación o nutrición en las plantas”, relata Nicolás Durán en el canal de YouTube Planeta Jardín.

El joven señala en seguida un frasco con un potente “abono” o fertilizante natural que sirve para la estación primaveral, una etapa donde las plantas están en crecimiento o también en otoño, cuando se necesita un plus de nutrientes para que sigan creciendo. Esto sucede en los cultivos frutales o en las plantas de hogar.

Duran explica que es necesario ayudar a la planta a que esté sana con un fertilizante orgánico que puede ser provisto por un abono de clorofila. Este está compuesto por nitrógeno y magnesio; dos nutrientes que la planta necesita en la primera etapa para su desarrollo.

Para realizarlo se necesita un litro de agua, hojas de árboles que sean siempre verdes y que no pierdan su coloración en las diferentes estaciones del año. Además, relata que también se pueden usar hojas de yuyos o malezas que contienen muchos nutrientes, que sirven para fortalecer las plantas del hogar.

A continuación, una vez recolectadas las hojas necesarias, de las que se haya conseguido una buena combinación entre árboles y hierbas, hay que cortarlas en trocitos para poder procesarlas. Después, estas se licúan únicamente con agua. El resultado se coloca en un recipiente y se calienta a baño maría por cinco o 10 minutos para extraer la clorofila, ya que esta no es soluble en agua. Este abono se aplica cada 15 días y brinda resultados casi inmediatos, según los expertos. Finalmente, el agua va a dejar residuos de las hojas que es muy importante que se conserven en el suelo.