Por qué la secretaria privada de Alberto Fernández es clave para confirmar si hubo violencia contra Fabiola

Por estas horas la Justicia continúa investigando si hubo o no episodios que pusieron en riesgo la integridad de Fabiola Yañez tras la denuncia por violencia de género que hizo contra Alberto Fernández . Una de las claves es determinar el rol que cumplió la secretaría privada del ex mandatario, María Cantero, ya que fue a raíz de los mensajes que había en su celular que se inició lo que desencadenó en una denuncia.

A lo largo del intercambio de chats que hubo entre Yañez y Cantero, donde la ex primera dama le detalla los terribles hechos que vivía, se evidencian varios intentos de encuentros, pero no queda claro si se concretaron o no. Si se comprueba que finalmente hubo un encuentro cara a cara entre ambas, reafirmaría que la situación era de la gravedad que demuestran los mensajes. En ese sentido, resultaría ser una testigo clave para corroborar el delito.