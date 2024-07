Pericia clave: la sangre hallada en la camioneta del sanjuanino Carlos Pérez no es de Loan

Mientras tanto, la causa continúa: la Justicia citó a Carlos Pérez y María Caillava a declarar tal y como estaba previsto luego de reordenar las indagatorias por los nombres que deslizó la tía del menor.

Caso Loan: Laudelina pidió perdón por mentir y aseguró que fue amenazada

Luego, la mujer pidió perdón ante la Justicia federal por mentir en sus declaraciones anteriores y aseguró que tanto ella como su hija fueron amenazadas para instalar la versión del accidente.

Así lo reveló el texto completo de la declaración que la mujer brindó este martes frente a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y al que el periodista Diego Gabriele accedió en primicia para C5N. "Son 67 fojas. Las primeras 50 son un relato de los hechos y los elementos por los cuales creen que fue parte activa de la trama en torno a la sustracción y el ocultamiento", explicó.

Durante la indagatoria, que se realizó en el Juzgado Federal de Goya y duró casi tres horas, Laudelina pidió "perdón por mentir en la primera declaración". "No fue mi intención, fue del abogado (José) Codazzi. Yo no tuve nada que ver con el accidente. Fue tema del abogado que vino a mi casa, nos amenazó a mí y a mi hija", aseguró.

Según contó, Codazzi "hizo un video donde nos enseñó cómo tenía que hacer la declaración, si no igual íbamos a quedar presas. Después nos levantó en el coche, que andaba con otro hombre barbudo, nos llevó a las dos a declarar. (...) En Corrientes se subió otro hombre gordo, (dijo) que él iba a arreglar todo y nos prometió una casa, moto y hasta auto", indicó.

Laudelina aseguró que "tenía miedo" por su hija, Macarena. "Me dieron $50.000 que ese día que fui a declarar tenía en el bolsillo de la campera y quise darle a la jueza, pero no pude. Iba custodiada por una camioneta como de policía, no sé en qué estaba metido, no entiendo nada de eso", añadió.

Consultada sobre lo que pudo haber sucedido con Loan, respondió: "Para mí lo llevaron, no sé quién. Pudo haber sido (Daniel) Ramírez, (Antonio) Benítez o (Mónica) Millapi. Eran los tres con los que Loan estaba. Yo me fui hasta el alambrado, por eso estoy segura que estaba con ellos", relató.

También señaló que la última vez que vio a su sobrino fue "cuando él pasó la tranquera con los otros chicos. No vi que le chocó la camioneta. Pero la camioneta pudo haberle levantado, si alguien lo llevó y lo entregó. Pudo haber sido Ramírez, o (el expolicía Francisco) Méndez o cualquiera", sostuvo.