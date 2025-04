Para Bullrich, la marcha de los jubilados del miércoles "fue una lágrima"

En el marco del tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei , la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , se refirió a la jornada convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y consideró que la medida no tendrá el impacto esperado por el sindicalismo. Según la funcionaria, el reclamo del último miércoles fue "una lágrima" y el trasfondo de la protesta responde a “una intención de la central sindical de recuperar poder político”.

La funcionaria, a cargo del operativo de seguridad, sostuvo que si bien la CGT plantea demandas vinculadas a la situación económica, el objetivo principal sería “tomar el poder”. En declaraciones a América TV, afirmó: “Cuando tienen el poder, como con Alberto Fernández, no hacen ningún paro. Entonces acá no se discute la situación económica… se discute lo que siempre quiso la CGT: la plata, las cajas, el poder, la casta sindical, la mafia sindical, la burocracia sindical".

Bullrich también se refirió a la marcha de jubilados realizada el miércoles 9 de abril frente al Congreso, con apoyo de la CGT como antesala de la medida de fuerza. Según la ministra, la convocatoria fue reducida: “No llegaban a 7000 u 8000 personas. Muy poca convocatoria, muy chica… uno se daba cuenta de que la gente se quería ir. Ni bien llegaban, daban vuelta y se iban. No tenían ganas de quedarse”. En ese contexto, calificó la movilización como “una lágrima”.

El actual conducción de la CGT está conformada por un triunvirato integrado por Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de servicio) y Octavio Argüello (Camioneros). Este paro general es el tercero desde que Milei asumió la presidencia. Los anteriores se realizaron el 24 de enero y el 9 de mayo de 2024.

En esta ocasión, la medida contó con la adhesión de la mayoría de los sindicatos que integran la CGT, aunque no se sumaron los colectivos, ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, no adhirió por encontrarse en un período de conciliación obligatoria. A pesar del paro, algunas escuelas privadas dictaron clases en el AMBA y se registró la apertura de varios comercios. También circularon algunos taxis no vinculados al Sindicato de Peones.

Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad están desplegadas para garantizar el orden público: “Las medidas de seguridad están, la gente tiene que salir tranquila. Vamos a detener a aquel que rompa un vidrio. Cuídense los delincuentes, las mafias, porque vamos atrás de ellos”, afirmó.