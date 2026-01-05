lunes 5 de enero 2026

Importante

PAMI dio a conocer el listado de los medicamentos gratuitos para enero de 2026: cómo pedirlos y cuáles son

El PAMI brindó la lista de los medicamentos que tiene cobertura al 100% en enero de 2026 para los jubilados y pensionados afiliados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Para enero de 2026, el PAMI dio a conocer el listado de los medicamentos gratuitos (cobertura al 100%) que tienen a disposición los jubilados y pensionados afiliados y requieren de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente. Cómo pedirlos y cuáles son.

Disputa mortal
Disputa mortal

Detuvieron a un policía por la muerte de la mujer durante una pelea entre trapitos y clientes en Mendoza
Caso estremecedor
Caso estremecedor

Tragedia en Misiones: tres nenas de 7 años murieron ahogadas en una laguna

El programa medicamentos gratis incluye una cobertura total en algunos casos, como también descuentos parciales para tratamientos crónicos y ocasionales. Con esto PAMI busca garantizar el acceso a remedios esenciales, evitando los excesos en los gastos y acompañando a los afiliados en el cuidado de su salud.

Medicamentos gratuitos del PAMI para enero de 2026

Los jubilados y pensionados del PAMI que necesiten medicamentos para tratar condiciones específicas tienen a disposición los medicamentos gratis sin necesidad de realizar el trámite de subsidio social.

La cobertura al 100% de "medicamentos PAMI" son para:

  • Tratamiento para la diabetes
  • Medicamentos oncológicos
  • Medicamentos oncohematológicos
  • Tratamiento de la hemofilia
  • Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
  • Medicamentos para trasplantes
  • Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
  • Medicamentos para la artritis reumatoidea
  • Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
  • Medicamentos oftalmológicos intravítreos
  • Medicamentos para la osteoartritis
  • Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Para acceder a los remedios ambulatorios y del programa de medicamentos PAMI es muy fácil:

  • Pedile a tu médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia
  • Retirá tus Medicamentos PAMI con tu DNI y credencial PAMI

Si el afiliado no puede retirar los medicamentos, un familiar o persona de confianza puede hacerlo presentando la documentación. Si necesitás otro tipo de medicamento, podés gestionarlo desde la web o desde una agencia PAMI.

Para enfermedades agudas y crónicas comunes, la obra social cubre entre el 50% y el 80% del valor de venta.

PAMI: qué jubilados tienen los medicamentos gratis por razones sociales

Los afiliados de PAMI que cumplan con los requisitos del subsidio pueden solicitar hasta cuatro (4) medicamentos con cobertura del 100% por razones sociales de forma virtual. Se deben cumplir los siguientes puntos:

  • Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de los hogares que tienen un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deben ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.
  • No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga en simultáneo con la afiliación al Instituto.
  • No ser propietario de más de un (1) inmueble.
  • No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.
  • No tener un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad. En aquellos hogares que posean un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad.
  • No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

En caso de no cumplir con los puntos 1 y 2 pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción. Para ello PAMI le solicitará:

  • Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).
  • Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).
  • Revalidación médica.

Los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igualmente deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales.

