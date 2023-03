Del "No me peguen soy Giordano", al "No me arresten, soy..."

"No me arresten, soy...": un ladrón se quiso hacer pasar por un jugador de la Selección

Si algo caracteriza al ciudadano argentino es que el ingenio está a la orden del día y si de anécdotas o situaciones bizarras se tratan, no quepa duda, lideramos la lista en el mundo. Porque así parece que pasó hace días atrás en la ciudad rionegrina de El Bolsón donde no fue noticia por su belleza turística, sino por un robo en particular. En el barrio de Arrayanes un joven delincuente irrumpió en una vivienda, o mejor dicho en un taller colindante, pero gracias al 911 un vecino avisó y pudo ser detenido. Pero para sorpresa de las fuerzas policiales a la hora de resistirse dije una frase muy particular: “No me arresten, soy el Dibu Martínez” haciéndose pasar por el jugador de la Selección.