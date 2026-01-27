No llevaban casco: padre, hija y nieto iban en moto y murieron al chocar contra un colectivo

Tres personas que viajaban en una motocicleta perdieron la vida tras chocar contra un colectivo de la línea 206, que une las localidades de Libertad y Pontevedra, en el partido bonaerense de Merlo.

De acuerdo con la información policial, las víctimas —un hombre de 44 años, su hija de 20 y su nieto de tres meses— no llevaban casco al momento del accidente. Fueron identificadas como Juan Carlos Alegre (44), Aylín Celeste Alegre (20) y Mateo, de tres meses.

El hecho ocurrió el domingo pasado sobre la ruta provincial 1003, a la altura de calle Montes de Oca, aunque tomó estado público en las últimas horas a través de un informe del canal Crónica.

Según las primeras investigaciones, el hombre de 44 años conducía la motocicleta cuando perdió el control e impactó violentamente contra el vehículo de transporte público. El motociclista murió en el acto.

La joven y el bebé fueron trasladados de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas y al Sanatorio San Juan Bautista, respectivamente, donde fallecieron horas más tarde como consecuencia de la gravedad de las heridas.

La violencia del impacto fue tal que la parte delantera izquierda del colectivo terminó con la mitad del parabrisas destrozado y daños visibles en la carrocería.

Según informó el medio local Zona Norte Hoy, la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Morón, bajo la carátula de triple homicidio culposo.