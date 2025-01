Milei echó por teléfono a Barra de la Procuración del Tesoro y busca un reemplanzante

Santiago Caputo se iba a reunir con el ex juez de la Corte este lunes para definir su futuro, una vez que Milei hubiera regresado del exterior -vuelve mañana-. Pero el jefe de Estado aceleró la decisión desde Suiza: la reunión con el -ahora- ex funcionario se canceló y su desplazamiento se aceleró.

No hubo una comunicación en profundidad con Barra, y hoy lo desplazaron telefónicamente, sin más preámbulos. El argumento para echarlo es el dictamen antes mencionado, y el hecho de que pasara “casi el 40 por ciento del año fuera del país”, deslizaron. Además, señalaron que tenía escasa vinculación con el Presidente, y que sospechaban de sus supuestos vínculos con los ex funcionarios, muy cuestionados por Milei, Nicolás Posse (ex jefe de Gabinete) y Silvestre Sívori (ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia).

Ese día, en cambio, Milei y Caputo recibirán al probable sucesor de Barra: el ex juez penal Ricardo Manuel Rojas, autor del libro La Inflación como delito, que propone llevar a la cárcel a los políticos que emitan dinero y generen -o hayan generado- inflación. Una exposición que Milei había recomendado fervientemente el año pasado.

“Este es el libro que todo los políticos chorros no querrían que leas, ya que te deja en claro la estafa de la que se trata el Banco Central y el robo vía la política monetaria. La defensa del BC es sinónimo de ser un delincuente”, había dicho el primer mandatario en su cuenta de X, además de mencionar el trabajo del ex magistrado en distintos medios.

“Es alguien a quien Javier hace tiempo quería sumar, a quien respeta mucho”, contaron en el círculo presidencial esta tarde. El Gobierno ya le extendió una propuesta de manera informal al ex magistrado, experto en derecho penal, mientras que quedó decidido el futuro de Barra, que respondía al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y quedó en la mira del “triángulo de hierro”.

Como adelantó Infobae, en el Gobierno detectaron que el ex juez de la Corte Suprema durante el menemismo emitió un dictamen que no defendió los intereses del Estado en el ajuste de la administración pública.

El jefe de Estado se encuentra a punto de regresar de su gira por Estados Unidos y Suiza, donde participó de la asunción de Donald Trump y del Foro Económico de Davos, respectivamente. Y mañana estará de vuelta en Olivos.

Rojas es hoy profesor de la Universidad Francisco Marroquín de la capital de Guatemala, donde vive. En una reciente entrevista con este medio, había contado que conocía Milei hacía diez años y había destacado su “valentía”, a partir de la recomendación de su libro, dos meses después de asumir.

Hace cuatro días, el letrado, de inclinación liberal y admirador del gobierno libertario, insistió con el tema: sugirió que el Presidente “podría disponer mediante un decreto que se implementen las acciones necesarias para que se denuncie y se investigue la responsabilidad de las cabezas de la administración anterior, por la creación de un plan sistemático de corrupción". Lo expresó en una columna en la publicación digital Panam Post, en la línea del análisis en su libro del fenómeno de la inflación desde el punto de vista del derecho penal.

El supuesto plan de Milei de mandar al Congreso un proyecto de ley que disponga castigar con prisión a los que emitan dinero para financiar al fisco generó polémica poco después de que ocupara el sillón de Rivadavia. En el Gobierno no aclararon si el eventual desembarco de Rojas implicaría revivir aquel plan; sólo remarcaron la fuerte sintonía entre el jefe de Estado y el ex juez. Y el fuerte enojo que reina con Barra, que divide sus tiempos entre Buenos Aires, Uruguay y España, de donde regresaría para verse con la cúpula administrativa libertaria el lunes a última hora de la tarde. “Si el procurador no dictamina en un cien por ciento a favor del Estado es, de mínima, muy raro. Además, hay otros hechos que nos vienen haciendo ruido hace tiempo”, dijeron en la sede del gobierno nacional.