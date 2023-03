Mendoza: una muestra feminista despertó el enojo de "católicos autoconvocados"

image.png

Las críticas estuvieron puestas en algunas de obras exhibidas, como la imagen de una mujer desnuda con la cabeza cubierta martirizada en una cruz o lo que parecer ser una vagina rodeada de un manto similar al de la virgen.

En cuanto se abrió la exposición, los primeros en poner el grito en el cielo fueron los miembros de la comunidad católica y cristiana. La Pastoral Social emitió un comunicado cuestionando a la muestra, como también lo hicieron Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE). Se sumó a la protesta la Arquidiócesis de Mendoza, que expresó “dolor y profunda cercanía a quienes se han sentido agredidos y violentados por esta falta de respeto a su fe”.

Pero el tema no quedó en las críticas públicas. Durante el fin de semana por medio de redes sociales y cadenas de WhatsApp, grupos de católicos comenzaron a organizarse para concentrarse en la universidad. La convocatoria decía: “Amigos: como ya se habrán enterado, en el rectorado de la UNC, han expuesto imágenes que ofenden profundamente nuestra Fe Católica y claman al Cielo semejante blasfemia. En tales circunstancias no podemos menos que manifestarnos y exigir que saquen esas imágenes. Tales ofensas a Nuestra Madre María Santísima y a Nuestra Iglesia deben oprimir nuestros corazones de cristianos e instarnos a dar testimonio público de que no nos da lo mismo que pisoteen como si nada nuestra Fe”.

La cita estaba prevista para el lunes 20 de marzo a las 17:30 horas en el lugar donde estaba la muestra. “Nos reuniremos a rezar para reparar el Inmaculado Corazón de María y exigir que saquen esas imágenes (mujeres, niños, jóvenes, familias, etc). Por favor, difundan este mensaje a todos los amigos, familias y católicos para que seamos muchos. No permitamos que en Mendoza ocurran estas ofensas, defendamos nuestra Fe!!!Católicos autoconvocados”, finalizaba la convocatoria.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1638244277636460580 Mendoza: una muestra feminista despertó el enojo de "católicos autoconvocados"

Las obras exhibidas en la UNCuyo fueron destruidas por un grupo de personas que se expresaron en contra de la muestra. Así fue el momento de la destrucción.#Mendoza #UNCuyo #católicosautoconvocados pic.twitter.com/yzT7xB75v1 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 21, 2023

De acuerdo a lo que informaron fuentes de la Universidad, fueron cerca de 50 personas, entre las que había niños presentes, quienes llegaron al lugar, rezaron, y cuando parecía que la protesta pacífica había culminado, en cuestión de minutos rompieron todo. Mientras algunos destruían el trabajo de los estudiantes, el resto de los presentes aplaudían la “hazaña”.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1638245384882384904 Mendoza: una muestra feminista despertó el enojo de "católicos autoconvocados"

Así quedó el espacio del Rectorado de la Universidad Nacional del Cuyo tras los destrozos de católicos autoconvocados#Mendoza #UNCuyo #católicosautoconvocados pic.twitter.com/Q1a9PWdvlS — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 21, 2023

Condenando todo tipo de violencia, las autoridades de la Universidad ofrecen un espacio para la reflexión. Pese a ello, autoridades de la alta casa de estudio confirmaron que se presentará una denuncia formal contra las personas que destruyeron las obras por “vandalismo”.