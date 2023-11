Massa se reunió con el equipo económico para preparar la transición

Se reunieron este lunes en el Predio Municipal de San Fernando Miguel Pesce, Leonardo Madcur, Marco Lavagna, Flavia Royón, Matías Tombolini, Lisandro Cleri, Germán Cervantes, Guillermo Michel, Raúl Rigo y Eduardo Setti, de acuerdo con ámbito.com.

Tras los rumores sobre Massa, Gabriel Rubinstein despejó dudas sobre su cargo: "No voy a renunciar"

Gabriel Rubinstein -viceministro de Economía y equipo del excandidato presidencial de Unión por la Patria- manifestó que no renunciará a su cargo y despejó dudas sobre el futuro cercano.

"Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo dos aclaraciones: 1) no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica, 2) no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre", señaló el funcionario.

Fuente: Minuto Uno