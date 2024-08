Locura en un country: vecino persiguió y amenazó con una escopeta a un grupo de chicos que le hizo "ring-raje"

La mujer contó cómo fueron los hechos: “Una amiga de la casa de al lado vino para casa y estábamos charlando cuando me golpean la puerta a patadas. Pregunté quién era y no respondieron. Abrí y se apareció este hombre con una escopeta y una pistola a los gritos para que los chicos bajaran, para que yo diera nombres, insultándome sin parar. Me decía: ‘Pelotuda’, ‘pelotuda de mierda’, ‘no sabés qué pelotudos metés en tu casa’, y hasta me dijo ‘esto no va a quedar así’”.

La mujer agregó: “Al rato vino la Policía, pero él seguía gritándome que yo era una encubridora. Fue una situación de total angustia y pánico”.

Ante esta situación, la dueña de la vivienda decidió realizar una denuncia contra su vecino, identificado como M.G.A., y el Juzgado de Garantías N°6 del departamento judicial de San Isidro ordenó el allanamiento del domicilio del hombre.

Agentes del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Comisaría 1ª de Pilar, junto al GTO de Fátima y personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Pilar, llevaron adelante el procedimiento y secuestraron “un rifle tipo fusil Marca Mauser calibre 300 con 15 municiones intactas y una escopeta calibre 12/70 marca Winchester, con 33 municiones en su interior”.

El fiscal Gonzalo Agüero, titular de la UFI N°4 Descentralizada de Pilar, ordenó la aprehensión de M.G.A., quien quedó imputado por los cargos de “amenazas agravadas por la tenencia de armas de guerra”.