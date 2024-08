El celular de Fabiola Yañez, en la mira: fue pedido por el fiscal para la investigación

El fiscal federal Ramiro González busca que Fabiola Yañez aporte su teléfono celular en el marco de la causa que investiga por violencia de género al ex presidente Alberto Fernández, debido al material que podría tener que sería crucial en la investigación. Este trámite no es sencillo, ya que la ex primera dama no vive en el país, sino en España, por lo que se está trabajando en la instrumentación del pedido, solicitando la colaboración de los fiscales de Madrid.