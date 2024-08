Mayans le respondió a CFK: "A quien puso a Alberto como presidente del peronismo hay que mandarlo al psiquiátrico"

El mismo lunes y otra vez este martes, el jefe del bloque de UxP en el Senado habló de una "mayor cercanía" ideológica de la vice al peronismo que a las posturas del jefe del gobierno del que forma parte. Le hizo guiños a Villarruel por su pensamiento "nacionalista", su opinión sobre la cuestión Malvinas y otros puntos.

En el programa Argenzuela, que conduce Jorge Rial, Mayans, hablando sobre nuevamente Villarruel, trajo a colación la frase de Cristina y lanzó un comentario en tono de chicana hacia la expresidenta.

"A Alberto (Fernández) lo pusieron de presidente del partido y él se manifestaba social demócrata", introdujo. Y arremetió con un pregunta (o tres en una): "¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto como presidente del partido? ¿Los mandamos al psiquiátrico? ¿Qué hacemos?".

"Le está hablando a Cristina", le planteó el conductor.

"No, no sé quien le puso. Hubo un grupo de dirigentes que dijo que Alberto tenía que ser el presidente del partido", respondió Mayans. Y completó: "No sé si ella lo puso, pero no he escuchado opiniones en contra de esto".

La frase de Cristina Kirchner sobre el "peronismo" de Victoria Villarruel

En momentos en que algunos sectores y referentes del peronismo parecen enviarle mensajes a Victoria Villarruel y la vice mantiene tiene una relación tirante con Javier Milei, Cristina Kirchner descartó una cercanía entre su espacio político y la actual vicepresidenta.

"Pericia psiquiátrica les vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”, fue la frase textual de la expresidenta en su cuenta de X.

El breve mensaje, no hizo mención a ningún nombre puntual. Pero consultado sobre el tema por Modo Fontevecchia, el senador Mayans aseguró que la vice "tiene, quizá, visiones más próximas a la nuestra" y mientras que Milei "dice que es una persona anti-Estado", ella "es muy nacionalista y, aparte, fue formada en esos valores".

FUENTE: Perfil