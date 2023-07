¿Llega una nueva edición del PreViaje? El anuncio que hizo Sergio Massa

Días atrás, en una entrevista a Telam, el titular de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, aseguró que no iba a haber otra edición del programa que permite un reintegro por el gasto de viajar en el interior del país. “Venimos de dos veranos con récord y para el verano ya no va a haber Previaje, no va a haber estímulo porque no va a hacer falta”, dijo el funcionario nacional, poniéndole fin de cierta manera al programa nacional, pero finalmente se conoció que el programa va a continuar, debido al impacto positivo generado.