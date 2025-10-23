Leonardo Scaglione compró Telefe: el empresario suma el canal líder a su holding con el aporte de un inversor que apuesta a la minería en San Juan

Telefe, el canal más visto de la televisión argentina, tiene nuevo dueño. Un grupo empresario encabezado por el rosarino Leonardo Scaglione concretó la compra de la emisora a la estadounidense Paramount Global, que decidió retirarse del mercado local en el marco de su estrategia global de desinversiones en América Latina.

La operación, que se venía negociando desde hace varios meses, se cerró por un monto estimado en 94 millones de dólares, según fuentes del mercado. El valor refleja una fuerte diferencia respecto de los USD 345 millones que el conglomerado Viacom —hoy parte de Paramount— había pagado por el canal en 2016, lo que evidencia los cambios en la valuación del negocio audiovisual argentino.

Un nuevo actor en el mapa mediático

Con esta adquisición, Telefe pasa a formar parte del holding de medios de Scaglione, que ya integra Canal 3 de Rosario (“El Tres”), Radio 2 AM 1230, FM Vida 97.9, Frecuencia Plus 93.1 y el portal Rosario3.com, todos pertenecientes al Grupo Televisión Litoral, fundado en 1965.

El empresario también tiene participación en el Grupo América, donde es accionista de América TV, A24, FM Blue y Radio La Red. En esta nueva etapa, Scaglione prevé integrar Telefe dentro de un ecosistema de medios multiplataforma, que abarque televisión abierta, radio y contenidos digitales.

La compra incluye, además, señales afiliadas en distintas provincias, como Canal 6 de Bariloche, Canal 8 de Tucumán (“El Ocho TV”), Canal 9 de Bahía Blanca (“El Nueve TV”) y Canal 11 de Salta, lo que amplía la presencia del grupo en el interior del país.

El futuro de Telefe

Tras la firma del acuerdo, se espera que Scaglione asuma la conducción operativa del canal, lo que abarca la programación y la estrategia de contenidos. La operación busca fortalecer la producción nacional y potenciar la articulación entre las distintas señales del holding.