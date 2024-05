Le robaron a un camarógrafo que mostraba las calles en vivo

Cómo fue el robo al camarógrafo de TN

El hecho delictivo quedó registrado en un video que El Pollo Mozzón logró grabar con el dispositivo que tiene en el casco. En el video se escucha cómo los dos ladrones lo sorprenden por la espalda y lo empujan para tirarlo al piso junto a su moto. Acto seguido, le exigieron que les de dinero: “Pasá la plata, pasá la plata”, le dijeron al profesional que trabaja desde hace 30 años en TN, y muestra todos los días lo que pasa en la calle.

Luego, uno de los delincuentes se sube a la moto del camarógrafo e intenta encenderla para escaparse. Tras varios intentos, se escucha cómo aceleran y abandonan el lugar en dirección al barrio de Villa Madero.

Tras el violento episodio, Mozzón realizó la denuncia y se desplegó un operativo para dar con los sospechosos, quienes aún permanecen prófugos. Según informaron en TN, momentos más tarde, la Policía logró recuperar la moto que fue abandonada por los ladrones y quedó secuestrada por la Comisaría 1° de Villa Madero.

Horas más tarde, en diálogo con TN, Mozzón relató lel terrible momento: “No duró más de dos o tres minutos, paré a esperar la salida y salieron de no sé dónde. Ahí siento que me arrancan la cámara y el otro me golpea en los riñones”, detalló. “Me gritó con un cuchillo amenazándome y me dijo: ‘¿Arranca la moto o no arranca?’”.

Fuente: Exitoina Perfil