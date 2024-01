Las provincias le responden a Javier Milei tras las amenazas por el ajuste de fondos

Sigue el revuelo por la filtración a la prensa de las amenazas que el presidente Javier Milei pronunció en una reunión con su mesa chica sobre las provincias. Sus máximas sobre las provincias fueron contundentes: si no se aprueba la Ley Ómnibus “los voy a dejar sin un peso” y “los voy a fundir a todos”.

Esas declaraciones fueron filtradas a la prensa por el ahora ex ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, quien fue inmediatamente despedido por el jefe de Estado. Días antes, funcionarios como Manuel Adorni, vocero presidencial, y Luis Caputo, ministro de Economía, alinearon su mensaje y advirtieron que de no avanzar la Ley Bases el Gobierno analizaría a fondo las partidas a las provincias para disminuirlas. Ahora, gobernadores y ex gobernadores comenzaron a pronunciarse al respecto.