La solución "mágica" para combatir a los mosquitos que es furor en las redes

En ese punto, explicó cómo colocó la malla para impedir el ingreso de los mosquitos a su hogar: “Esto es muy fácil. Compré abrojo y la red. Y cemento de contacto. Corté seis pedazos de uno y seis pedazos del otro. Lo pegué con cemento de contacto. Súper rápido. Y chau. Voy a abrir la ventana y ningún mosquito me va a venir a comer. ¿Hay invasión de mosquitos? A mí no me vas a ganar”.

Video de la grabación en Twitter:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/EsdeProfugos/status/1773330515250032733&partner=&hide_thread=false “Influencer” nos presenta increíble “innovación tecnológica” para protegerse de los mosquitos… ¡el mosquitero! pic.twitter.com/aqUwXgMDXu — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) March 28, 2024

El video tuvo casi dos millones de visualizaciones y generó toda clase de comentarios: “¿Tiene como 40 años y nunca en su vida vio un mosquitero?”; “Si serán mala gente en los comentarios: yo no tengo ganas de gastar 50 mil pesos en un mosquitero de metal a medida y esta idea me parece fantástica”; “Che, no inventó nada, pero le quedo muy bien y prolijo, ¡denle un mérito! No podemos ver siempre todo mal. ¿O sí?”; “La NASA la anda buscando”; “Te llamaré mosquitero”; “Hippies con OSDE descubren el mosquitero”; “Reconozcamos que el abrojo es una re buena idea. A mí no se me hubiese ocurrido”; “Ríanse, pero ella con 2,50 solucionó su problema. Y cuando se le cante, lo saca y vuelve a tener su ventana, sin el adefesio que es un mosquitero fijo”; “Tampoco hay que ser mala onda, cuando atendía clientes me sorprendió cuantos eran ignorantes de lo que se podía adquirir en ferreterías o tiendas especializadas”; “Le quedó súper bien, bien aprovechados los materiales, pero me sorprende con la sorpresa que habla”; “Obvio que no es que haya descubierto el mosquitero, si no, una forma de ponerlo fácil y barato, sin necesidad de que te rompan el ocote en los negocios que lo hacen a medida con marco de metal”.