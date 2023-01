La madrastra de Lucio Dupuy confiesa: "Le pegué unas pataditas en la cola"

abigail páez.avif

Abigaíl Páez relató que ese 26 de noviembre de 2021, fecha en que el nene fue asesinado, llevó a Magdalena al trabajo y volvió a casa para cuidar a Lucio. Fue entonces que Páez reconoció que golpeó al nene "porque se mandó un moco".

“Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí donde, ni sé por qué tampoco. No le encuentro una explicación todavía”, dijo la mujer ante la mirada atónita de los presentes.

Por supuesto que el relato de la madrastra no se corresponde para nada con los resultados de la autopsia que demostraron las gravísimas lesiones, golpes, mordeduras y heridas mucho más graves, signos de abuso sexual de data histórica y reciente.

lucio dupuy 2.webp

“Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no se. Le pegué y no medí donde la verdad, ni sé por qué tampoco”, dijo y comenzó a llorar. Luego siguió con el relato: “No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras”, declaró Páez.

Espósito, la mamá de Lucio Dupuy, no quiso presenciar la declaración de su pareja y prefirió retirarse de la sala de audiencias.

“Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que están él estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé. Entonces yo por el mismo temor lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba”, dijo.

Según la acusada, después de eso intentó reanimar a Lucio con RCP y como no pudo lograrlo lo llevó al hospital "Y nada, después lo lleve a la salita. Ahí llegamos al hospital y me dijeron que había fallecido, que no tenía vida”, cerró.

El jueves 2 de febrero la jueza Alejandra Ongaro y sus vocales Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora decidirán el veredicto para las dos mujeres acusadas.