La Libertad Avanza y el PRO presentarán proyectos para retrotraer el aumento de las dietas de los senadores

“Los libertarios no queríamos formalmente el aumento. Fue una expresión clara mía en la reunión de labor parlamentaria previa. No queríamos el aumento y de que esto se trate, porque va en contra de todo lo que decimos nosotros”, agregó, y puntualizó que la presentación del nuevo proyecto es para que “el aumento de las dietas no se aplique y se suspenda la resolución” convalidada en el recinto.

Atauche defendió el comportamiento legislativo de la bancada de La Libertad Avanza durante la votación. Es que el proyecto aprobado para incrementar las dietas se hizo a mano alzada y ninguno de los senadores del bloque libertario formalizó su voto de rechazo, que es lo que exige el reglamento parlamentario. “Como bloque, teníamos dos opciones: irnos o quedarnos. Consideramos que irnos era una expresión de una suerte de abstención de decir ‘no participo’. Lo que dicen las reglas de buena fe del Senado es que, si no levantás la mano, el voto es negativo, y si levantas la mano, es positivo”, justificó Atauche en declaraciones al programa radial “La Mañana De CNN”, que conduce el periodista Nacho Girón.

El problema en las explicaciones del senador libertario es que el reglamento es claro respecto de las votaciones a mano alzada y explica que si ningún legislador toma la palabra y declara su voto en contra se toma como positivo. Esto no sucedió.

Por otro lado, quienes critican la actitud del bloque oficialista y también de los senadores del PRO que alegan que votaron en contra, señalan que tuvieron la oportunidad de “exponer a la casta” pidiendo que la votación sea nominal y ahí cada uno de los legisladores tenía que explicitar su voto de forma electrónica.

En la misma línea, el otro bloque que anució que iba a enviar un proyecto de resolución para dar marcha atrás con el incremento en las dietas fue el del PRO.

“Desde nuestro bloque presentamos un proyecto de resolución para dejar sin efecto el aumento de la dieta de los senadores votada en el día de ayer”, señaló el bloque amarillo. El proyecto tiene sólo dos artículos y establece “dejar sin efecto la Resolución 08/24″ y liquidar la dieta de los legisladores mediante la fórmula anterior.

El problema con el que se van a enfrentar ambos pedidos es que, en el caso de que todos los legisladores de La Libertad Avanza y del PRO acompañen la medida, solamente suman 13 senadores sobre un total de 72. Y necesitarían sumar 26 voluntades más para poder conseguir el quórum.

Cuestión de tiempo

A pesar de que el presidente Javier Milei dijo que su partido estuvo en contra de los aumentos, hubo algunas actitudes contradictorias de sus legisladores. Por ejemplo, el senador Bruno Olivera puso su firma en el proyecto que aumentaba las dietas de los parlamentarios. Luego dijo que fue un error. Además, el reglamento es taxativo cuando se vota a mano alzada. En el artículo 212, se establece que el “el voto será por la afirmativa o por la negativa” pero contempla también que “el senador presente, con autorización del Cuerpo, puede abstenerse de votar”. El mismo artículo determina que “ningún senador puede protestar contra la resolución de la Cámara, pero tiene derecho a pedir la consignación de su voto en el acta y en el Diario de Sesiones”.

El problema es que ningún legislador se abstuvo y tampoco formalizó su derecho a pedir la consignación de su voto en el acta (en contra) y en el Diario de Sesiones. Por lo tanto, no hubo votos por la negativa en el acta oficial de la votación.

El senador Atauche puntualizó que el senador libertario Bruno Olivera “admitió que fue un error” y dijo que “firmó de apurado” el proyecto de resolución para el aumento de las dietas. Pero también justificó el comportamiento de su bancada durante el trámite de aprobación: “Nosotros no levantamos la mano y salimos a aclarar la intención de voto. Esto es nuestra vida y nuestra campaña”.

“(Levantar) Las manos son formalidades que no hacen al hecho de que nosotros estamos en la lucha en contra de este aumento, no porque no sea algo justo, sino porque no es el momento. Estamos muy tranquilos de nuestra expresión”, comentó. “Considero que es una una derrota grande para el oficialismo y para los argentinos lo que ha sucedido”, definió, y dijo que la postura del bloque libertario y de aliados como el PRO “no es algo para la tribuna”, ya que “estamos presentado un proyecto de ley”.

La jugada concretada este jueves nació ayer, en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó para organizar la sesión. Y se implementó cuando el senador del peronismo no kirchnerista, Juan Carlos Romero, solicitó sobre el final de la sesión legislativa la incorporación del proyecto de resolución 615/24 pidió habilitarlo sobre tablas. Se necesitaban dos tercios. La vicepresidenta Victoria Villarruel puso la definición a mano alzada y, pese a que algunos legisladores no lo hicieron, la maniobra quedó convalidada. Sin debate, se volvió a votar la iniciativa de manera formal y quedó aprobada.

Villarruel se desligó por lo sucedido y, a contramano de lo señalado por el presidente Milei, confirmó que formalmente los bloques de todos los espacios políticos convalidaron el incremento sancionado. “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora”, lanzó Villarruel en sus redes sociales.

En la misma línea, el senador de la UCR, Martín Lousteau, sostuvo que el incremento de las dietas fue acordado por los presidentes de todos los bloques del Senado y explicó que la forma de votación utilizada no requiere que cada legislador levante la mano, y que si alguno lo rechazaba, tenía que pedir la palabra y dejarlo establecido.

“Todos votamos. Y el motivo por el cual uno levanta la mano y otro no, yo en ese momento estaba hablando con Guadalupe (Tagliaferri), y ya lo explicó (Victoria) Villarruel, Graciela Camaño, cuando no se vota con nombre y apellido es porque hubo un consenso previo en Labor Parlamentaria. Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron ‘vamos a hacer esto’. Ya estaba acordado, y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto. Es como todo, después el Gobierno, particularmente el Presidente, sale a hacer campaña y sale a mentir. Cuando se vota así, sin identificarnos, si no querés votar tenés que levantar la mano y decir ‘quiero que conste mi voto’”, explicó Lousteau.

