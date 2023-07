La insólita medida que tomó ANSES con un hombre que estaba a punto de jubilarse

Ricardo Oscar Peralta atraviesa uno de los peores momentos de su vida: por un viaje que realizó al exterior con su familia, en ANSES no quieren permitirle jubilarse y cobrar lo que le corresponde tras cuarenta años de aportes.

El hombre cumplió 65 años, pero al iniciar los trámites para su jubilación en ANSES le informaron que es imposible continuar con el proceso porque, de acuerdo a sus registros, vive en Paraguay , no en Argentina.

La esposa de Peralta, en diálogo con “Telenoche Córdoba”, relató que viajaron junto a su marido a Paraguay y Brasil, pero eso ocurrió ocho años atrás, en el 2015.

Sin embargo, las autoridades de migración no habrían registrado que el hombre regresó a nuestro país.

La mujer de Peralta explicó: “Nos dicen que no vive en Argentina y no se puede jubilar. Supuestamente está en Paraguay, pero no nos dicen en qué parte. El 7 de julio de 2015 nosotros fuimos ahí a hacer un paseo con mi hija y mis dos nietos. Entramos por Paraguay y salimos por Brasil, pero pareciera que él nunca hubiera salido”.

Muy angustiada, agregó: “Hicimos el reclamo en la Dirección de Migraciones, pero nos dicen que está todo demorado. Pusimos un abogado, pero tampoco hizo nada. Él ha votado, se ha vacunado acá en Argentina y parece que no vale”.

La mujer señaló que también tuvieron contacto con las embajadas para revertir la situación, pero no obtuvieron resultados positivos hasta ahora.

Peralta y su esposa esperan que, con la gran repercusión mediática que está teniendo su caso, las autoridades de Córdoba, su provincia natal, tomen cartas en el asunto para resolver el tema lo antes posible ante el ANSES.

El video de Ricardo Oscar Peralta y su mujer hablando del drama que les toca vivir en “Telenoche Córdoba”: