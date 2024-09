"Ku-K 12": Milei subió un video comparando al kirchnerismo con un virus apocalíptico a lo Walking Dead

"Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos atrapados en una ceguera que los consumió por completo", cuenta el narrador mientras se intercalan imágenes de Néstor y Cristina Kirchner, y Roberto Baradel.

El video luego continúa con la aparición del músico Fito Páez y la actriz Florencia Peña, afines al kirchnerismo, a quienes la voz en off acusa de haberse infectado "solo por conveniencia" y "a cambio de beneficios".

Con una estética similar a la serie "The Walking Dead", que habla de un virus zombie que devastó a la humanidad, los personajes deambulan como zombies por una Buenos Aires apocalíptica. Allí también se puede ver al exministo de Economía, Sergio Massa.

"Aunque hoy Ku-K 12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable", dice el narrador mientras aparece un Alberto Fernández personificado como zombie.

